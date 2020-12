HARDEN KAŽNJEN ZBOG ODLASKA NA ZABAVU, ROCKETSIMA ODGOĐENA UTAKMICA: Tri igrača imala su pozitivne ili nejasne testove na koronavirus

Utakmica između Oklahome City Thundera i Houston Rocketsa odgođena je nakon što su tri igrača Rocketsa imala pozitivne ili nejasne testove na koronavirus, objavilo je vodstvo NBA lige.

Još četiri druga igrača Houstona su završila u samoizolaciji, dok je ostatak momčadi bio negativan, priopćila je liga.

S nekoliko koji su izvan stroja zbog ozljeda, Houston nije imao osam igrača potrebnih za održavanje utakmice, pa je ona odgođena.

NBA je također, kaznila prvu zvijezdu Houstona Jamesa Hardena sa 50.000 američkih dolara zbog kršenja protokola o zdravlju i sigurnosti lige, koji zabranjuju prisustvovanje zatvorenim društvenim okupljanjima od 15 ili više ljudi ili ulazak u barove, salone i klubove.

James Harden responds on Instagram to reports that he violated the league's COVID protocols. pic.twitter.com/43malhnREx

— SportsCenter (@SportsCenter) December 23, 2020