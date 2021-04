Nogometaši Bayerna nisu uspjeli preokrenuti rezultat iz prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka i izboriti polufinale. Pobijedili su u Parizu PSG s 1:0, ali su ispali jer su u Münchenu izgubili s 2:3. Nakon sinoćnjeg susreta dosta je bilo govor ao tome hoće li Hansi Flick voditi Bayern i iduće sezone s obzirom na to da ima ponudu Njemačkog saveza da preuzme reprezentaciju.

NIJEMCI PITALI KOVAČA OKO KAOSA U BAYERNU: ‘Svi znamo kako stvari stoje u Münchenu. Meni je to neshvatljivo’

“Morate poštovati to kada kažem da ne želim više pričati na ovu temu. Stvari su jasne, imam ugovor s Bayernom, a vi uvijek pitate što će biti u budućnosti. Uvijek razmišljam o onom što slijedi jer za mene je uspjeh stalni proces. Razmišljam kako će se stvari razvijati, o novim izazovima i kako im pristupiti. Imam naravno svoje ideje o svemu. Moja obitelj je uvijek uz mene bez obzira na to kakva odluka bude, odnosno hoću li biti ovdje ili ne”, poručio je.

Hansi Flick to Sky Germany: "I have a contract with FC Bayern, but I always think about what's going to happen or how things will continue, whether everything is going well here and so on. My family is behind me, no matter what my decision is, whether it is at the DFB."

