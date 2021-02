HANSEN NAPUŠTA PSG I KARIJERU NASTAVLJA U NEOČEKIVANOM KLUBU? Danski mediji objavili veliku vijest o najboljem svjetskom rukometašu

Najbolji rukometaš na svijetu, Danac Mikkel Hansen (33) nakon puno godina igranja u inozemstvu, odlučio se vratiti u svoju domovinu.

Danski mediji su objavili da Hansen napušta redove francuskog velikana Paris Saint Germainba i vraća se u danski Aalborg s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

💣 According to unconfirmed information of @TV2SPORTdk Mikkel Hansen leaves PSG to return Denmark in the summer of 2022. He has reportedly signed a 3-year contract with the Danish champions Aalborg Håndbold! https://t.co/k9TzfLu3X5 #handball

Hansen je bio čan PSG-a od 2012. godine s kojime je osvojio sva domaća natjecanja, ali se nije uspio popesti na tron Lige prvaka.

