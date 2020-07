Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) pobjednik je utrke za Veliku nagradu Mađarske, treće ovogodišnje utrke Svjetskog prvenstva formule 1.

Aktualni svjetski prvak dominirao je nedjeljnom utrkom vodeći od starta do cilja te je tako upisao svoju osmu pobjedu na Hungaroringu čime je izjednačio rekord Nijemca Michaela Schumachera po broju pobjeda na istoj Velikoj nagradi, Schumacher je tijekom karijere osam puta bio najbrži u utrkama za Veliku nagradu Francuske. Za Hamiltona je ovo ukupno 86. pobjeda u karijeri čime se primaknuo na samo pet od rekordera Schumachera.

