Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) po četvrti put u karijeri slavio je na utrci svjetskog prvenstva formule 1 za Veliku nagradu Belgije voženoj u nedjelju na stazi Spa-Francorchamps, što mu je 89. pobjeda u karijeri i samo ga dvije dijele od rekordera Michaela Schumachera.

Drugo mjesto osvojio je Hamiltonov momčadski kolega Finac Valtteri Bottas (+8.448 sekundi), a treći je bio Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu (+15.455).

