HAMILTON NAJBRŽI U KVALIFIKACIJAMA, U SILVERSTONEU KREĆE S PRVE POZICIJE: To mu je 91. pole position u karijeri

Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) najbrže je odvozio kvalifikacije i u nedjelju će startati s najbolje pozicije na Velikoj nagradi Velike Britanije, četvrte utrke SP-a Formule 1 koja se vozi na stazi Silvestone.

Šesterostruki svjetski prvak i vodeći u ukupnom pretku je došao do 91. “pole positiona” u karijeri i sedmog na domaćoj stazi u Silverstoneu, na kojoj ima šest pobjeda. Hamilton je za 0.313 sekunde bio brži od momčadskog kolege Finca Valtterija Bottasa, dok je treći bio Nizozemac Max Verstappen (Red Bull).

That’s an 8th consecutive pole at Silverstone for the Team and career Pole No. 91 for @LewisHamilton!! 👊#BritishGP pic.twitter.com/XH0tIpLJMW

