HAMILTON JOŠ JEDNOM NAJBRŽI U KVALIFIKACIJAMA: Britanac kreće s prve pozicije u Belgiji, to mu je 93. ‘pole position’ u karijeri

Višestruki svjetski F1 prvak Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) ostvario je najbrže vrijeme na kvalifikacijama za VN Belgije koja se vozi na stazi Spa-Francorchamps.

HAMILTON I ČETVRTU GODINU ZAREDOM POBIJEDIO NA VN ŠPANJOLSKE: Britanac dominirao od prvog do posljednjeg metra.

Hamilton je za svoj 93. “pole position” u karijeri oborio i rekord staze, koji sada iznosi 1:41.451 minuta.

Iza Hamilton u prvom redu startat će njegov klupski kolega Finac Valtteri Bottas, dok će u drugom redu biti Max Verstappen (Red Bull) i Daniel Ricciardo (Renault).

Pravu katastrofu doživio je Ferrari jer se oba njegova vozača nisu uvrstila u zadnji dio kvalifikacija. Na koncu je Sebastian Vettel bio 14., a Charles Leclerc 13.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️

A 93rd pole of Lewis Hamilton's career and his sixth at Spa 👏#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Q28xHTRW8Y

— Formula 1 (@F1) August 29, 2020