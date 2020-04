Halilović je u rujnu iz Milana došao na jednogodišnju posudbu nadajući se minutama

Nizozemska je zbog koronavirusa završila nogometno prvenstvo devet kola prije kraja, u trenutku kada se bivši kapetan mlade hrvatske reprezentacije Alen Halilović učvrstio u udarnoj momčadi Heerenveena. U posljednje tri utakmice zabio je gol i dva puta asistirao.

ŠTO SE DOGODILO S JEDNIM OD NAJVEĆIH HRVATSKIH TALENATA? ‘Njemu jedna stvar nedostaje. Danas ne možeš bez toga’

“Bio sam u momčadi mjeseca u ligi i pružao dobre partije. Žao mi je što je sve stalo kada sam počeo igrati”, rekao je 23-godišnji ofenzivni igrač za Hinu.

Kada je 7. ožujka napuštao travnjak u 72. minuti protiv vodećeg Ajaxa nije niti slutio da je možda posljednji put nosio plavo-bijeli dres kluba sa sjevera Nizozemske.

Nadali se nastavku prvenstva

“Prvo su nam rekli da ćemo morati doma trenirati, pa da čekamo odluku Saveza dok ne odobre da normalno nastavimo. Vježbali smo u kućama po programu kojeg nam je klub odredio i iščekivali odluku. Nadali smo se da će se nastaviti prvenstvo”, ispričao je Halilović.

No u ponedjeljak je savez definitivno prekinuo prvenstvo bez proglašenja pobjednika, pa će vodeći Ajax i AZ Alkmaar, koji su imali po 56 bodova, iduće sezone igrati u Ligi prvaka. Heerenveen je zauzeo deseto mjesto s 33 boda među osamnaest klubova prve lige.

“Nekim klubovima to odgovara a nekima ne, no ako su oni tako odlučili onda mi svi moramo to prihvatiti. Najbitnije je zdravlje”, rekao je hrvatski igrač sa 20 nastupa za Heerenveen.

Halilović je u rujnu iz Milana došao na jednogodišnju posudbu nadajući se minutama. Do siječnja je uglavnom ulazio s klupe pa je tijekom zimskog prijelaznog roka bio u kontaktu s Espanyolom, Betisom i Levanteom. U Španjolskoj je od 2015. do 2016. bio odigrao jednu od najboljih sezona upisavši 37 nastupa i pet golova za Sporting Gijon pomogavši mu da ostane u Primeri.

Povratak u Španjolsku?

“Bila je opcija povratka u Španjolsku, ali nisam htio opet mijenjati klub. Htio sam se izboriti za mjesto u Heerenveenu i to sam uspio”, rekao je.

U siječnju je u prijateljskoj utakmici protiv španjolskog trećeligaša Llagostere ušao na poluvremenu pogodivši za pobjedu od 2-1. Mjesec dana kasnije to je ponovio u prvenstvu kada je izjednačio na 2-2 protiv ADO Den Haaga, postigavši jedan od najljepših golova sezone.

“Drago mi je što sam bio strpljiv. Čekao sam svoju priliku, a zadnjih mjesec dana sam pokazao da mogu. To je dobra škola za budućnost”, istaknuo je.

U Nizozemskoj je imao peh sličan onome 2017. kada je u španjolskom Las Palmasu otvorio sezonu u udarnoj postavi i s asistencijom pa se ozlijedio zbog čega je morao pauzirati pet mjeseci. Premda je opet zaustavljen kada je ušao u dobru formu, optimistično gleda na budućnost. Uvjeren je kako će uhvatiti kontinuitet utakmica i pokazati svoj veliki talent. Ugovor s Heerenveenom istječe mu 30. lipnja nakon čega bi se trebao vratiti u Milan.

Boban mu pomagao

“Još čekam rasplet događaja u Italiji s Milanom. Vidjet ćemo kakve su njihove želje, i kakva će tamo biti pravila, pa i dalje ne znam gdje ću nastaviti trenirati. Ali na posudbi sam u Heerenveenu do ljeta pa bih ovdje trebao trenirati do kraja ugovora premda je prvenstvo gotovo”, rekao je. Prošli mjesec je iz Milana otišao direktor Zvonimir Boban, a Halilović još uvijek čeka poziv sa San Sira.

“Boban mi je uvijek pomagao i bio na mojoj strani. Žao mi je što je otišao, ali ne želim ulaziti u odluke kluba. I dalje sam u kontaktu s njim jer je uvijek spreman dati savjet”, rekao je mladi nogometaš koji je nosio dres velikana poput Milana i Barcelone.

O Šarićevim izjavama

Halilović se osvrnuo i na nedavni istup bivšeg pomoćnika izbornika mlade hrvatske reprezentacije Danijela Šarića, koji je španjolskim novinama La Voz de Asturias kazao kako je Halilović “vanserijski talent ali da mu je problem igra u obrani”.

“Mislim da me previše kritiziraju svakakvi tzv. stručnjaci koji su igrali manje od mene u Španjolskoj. Nije korektno govoriti da igrač koji je do 22. godine imao 80 nastupa u španjolskoj ligi ne igra obranu. Da ne igram obranu onda ne bih niti skupio toliko nastupa“, odgovorio je Halilović.

“Dobar primjer je bio protiv Grčke U-21 (uoči Eura) kada su izbornik Gračan i Šarić rekli da sam pravi vođa, da sam sazrio, da sam lider, da igram u oba pravca, a nekoliko mjeseci kasnije na Euru odjednom ne igram obranu”, dodao je.

S obzirom da je Europsko prvenstvo odgođeno do lipnja 2021. godine ima čitavu iduću sezonu za dokazati se izborniku Zlatku Daliću i uhvatiti Euro.

“Svi igrači koji su imali slabiju sezonu imaju priliku pokazati se iduće sezone”, izjavio je dodavši: “Cilj mi je sada vratiti se u Milan i pokušati se dokazati novom treneru. A ako me ne vide tamo pokušat ću pronaći neko pravo rješenje za svoju budućnost”, zaključio je.