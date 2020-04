HALEP SE NAŠALILA NA RAČUN OTKAZIVANJA WIMBLEDONA: ‘To je dobra stvar jer ću dvije godine biti pobjednica’

Tijekom karijere osvojila 20 turnira, a trenutačno drži drugo mjesto na WTA ljestvici

Bivša najbolja tenisačica svijeta i aktualna pobjednica Wimbledona, Rumunjka Simona Halep s vedrije strane gleda na prekid teniske sezone zbog epidemije koronavirusa.

“Gledam to s pozitivne strane, jer ću dvije godine biti pobjednica Wimbledona. Titulu wimbledonske pobjednice morat ću nositi još jednu godinu, tako da je to dobra stvar,” kazala je Halep za Eurosport.

Rumunjka je u prošlogodišnjem finalu Wimbledona pobijedila Amerikanku Serenu Williams sa 6-2, 6-2 osvojivši drugi Grand Slam u karijeri nakon što je 2018. slavila na Roland Garrosu.

Halep se trenutačno nalazi u Rumunjskoj gdje je već 22 dana u izolaciji, a izlazi samo kako bi trenirala na terenu pored kuće.

“Najgori scenarij u mojoj glavi je da će ova sezona biti otkazana. Nadam se US Openu, ali ni to sada nije sigurno jer se sada i New York bori,” dodala je.

Halep je tijekom karijere osvojila 20 turnira, a trenutačno drži drugo mjesto na WTA ljestvici.

“Pandemija nije mali problem, ovo je ogroman problem. Moramo slušati nadležne i ostati kod kuće”, dodala je ona.