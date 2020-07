Napadač Gorice želio bi ovog ljeta promijeniti sredinu

Već se na zimu dose pistol o potencijalnom transfer napadača Gorice Kristijana Lovrića u Hajduk. Navodno je sve propalo zbog previsokih zahtjeva Gorice. Pisalo se ga procjenjuju na dva milijuna eura, dok je Hajduk navodno bio spreman ponuditi maksimalno 500 tisuća.

Na koncu ništa se nie dogodilo, a pitanje je jesu li Bijeli još uvijek zainteresirani za njega s obzirom na to da su u međuvremenu osigurali usluge Dimitrisa Diamantakosa. A evo što Lovrić kaže o potencijalnom transferu iz Gorice.

“Ugovor me još neko vrijeme veže s Goricom. Naravno da je svakom igraču cilj napraviti iskorak u karijeri i otići u inozemstvo. Lagao bih kad bih rekao da želim i sljedeće sezone ostati Gorici na istom nivou jer želim napredovati i vidjet ćemo hoće li već ovog ljeta biti nekog transfera. U koji klub u HNL-u bi najradije otišli da vas zovu? To je pitanje koje je jako škakljivo i ne želim govoriti točno u koji klub bi išao. Naravno da dođe ponuda od tih velikih klubova da bih to razmotrio”, poručio je Lovrić u razgovoru za SK.

Tko zna, ode li Bruno Petković u ovom prijelaznom roku iz Dinama, možda upravo on dobije poziv da dođe na Maksimir. Modri su isto pokazivali interes za njega.