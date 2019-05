HAJDUKOVI KLINCI PLAKALI ZBOG SUĐENJA, NA POLJUDU BJESNE: ‘Dječje suze nakon pretrpljene nepravde obveza su nam, poticaj….’

Isključena su im dva igrača u finalu Kupa

Hajdukovi pioniri izgubili su u utorak u finale Kupa protiv Osijeka. Nakon susreta na Poljudu nisu bili zadovoljni sudačkim odlukama. Sudac Ante Čuljak isključio je dvojicu igrača Hajduka, Prpića u prvom poluvremenu i Škorlića na početku drugog. Vodili su Bijeli 1:0 i 2:1, ali je Osijek s dva igrača više uspio preokrenuti u završnici. Poslije susreta iz Hajduka su se oglasili priopćenjem.

“Još jednom, po tko zna koji put, cjelokupna hrvatska javnost imala je priliku u izravnom televizijskom prijenosu svjedočiti zbog čega HNK Hajduk inzistira na sustavnim i korjenitim promjenama u sudačkoj organizaciji.

Poruka najmlađima

Na žalost, ovaj put dužni smo reagirati zbog utakmice finala Hrvatskog kupa za pionire u kojoj je Hajduk rezultatom 3:2 poražen od Osijeka. U navedenom susretu sudac Ante Čuljak iz Zagreba podijelio je ukupno 11 žutih kartona pri tom neopravdano isključivši dva Hajdukova igrača.

Pitamo odgovorne u sudačkoj organizaciji kakva je to poruka djeci, našim najmlađima, onima koji predstavljaju budućnost hrvatskog nogometa i društva. Je li to taj pravedniji nogometni sustav i poštenije društvo za kojeg se borimo? Ili upravo suprotno? Želite li im na ovaj način poručiti da od malih nogu moraju navikavati na ono što je postala gotovo uobičajena slika na hrvatskim nogometnim terenima? A to je slika ne samo o nepravdi u seniorskom nogometu, već smo u posljednje vrijeme često svjedoci potpuno besmislenih situacija i odluka u susretima svih mlađih uzrasnih kategorija.

Dječje suze nakon pretrpljene nepravde obveza su nam, poticaj i odgovornost da se još jače borimo i nastavimo putem kojim smo krenuli”, poručili su iz Splita.

HNK Hajduk Split