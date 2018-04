HAJDUKOVCI OGORČENI SMJENOM IVANA KOSA: ‘Loša odluka, bili ste i ostat ćete najbolji predsjednik’

Nakon smjene Ivana Kosa oglasili su se i neki nogometaši.

Nadzorni odbor (NO) Hajduk dogovorio je sporazumni raskid suradnje s predsjednikom uprave kluba Ivanom Kosom koji će nastaviti obnašati tu dužnost u prijelaznom razdoblju do imenovanja novog predsjednika Uprave, izvijestio je novinare predsjednik NO Hajduka Slaven Marasović nakon sjednice NO-a u nedjelju na večer.

Navijačka skupina Torcida proteklih je dana kritizirala Kosa zbog ugošćavanja nogometnih sudaca.

“Prihvaćam odgovornost, narušeno je povjerenje naših navijača, usprkos tomu moj stav je bio da službeni gosti Hajduka trebaju imati tretman koji nadilazi osobne stavove te sam odobrio ugošćavanje na razini hrane i pića. Nikad ničim Hajduk nije pokušao utjecati na suce. Nisam se bavio konkretnim načinom ugošćavanja ali sam svjestan da su pojedini elementi toga izlazili izvan okvira nužnog i prihvatljivog za našu javnost,” objasnio je Kos svoje postupke zbog kojih mu je zamjereno.



“Uprava, ja, niti jedan djelatnik, nitko nije napravio nikakvo kriminalno djelo. Nismo trgovali sa sucima, utjecali na njih, imali dogovore s njima, niti u jednom trenutku nismo napravili nijednu nedozvoljenu radnju”, poručio je poslije smjene.

Na ovu odluku reagirao je bivši nogometaš Hajduka Ante Erceg.

“Predsjedniče, hvala vam na svemu. Vi ste bili i ostat ćete najbolji predsjednik Hajduka”, oglasio se putem Facebooka.

Marko Futacs također nije skrivao razočaranje odlukom nadzornog odbora.

“Loše odluke. Hvala puno na svemu, predsjedniče”.