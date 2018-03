HAJDUKOVCI BURNO FEŠTALI, LETICA ODUŠEVLJEN: ‘Borit ćemo se do kraja da svima zapaprimo, moji snovi se nastavljaju’

Splićani su slavili nakon plasmana u finale

Hajdukovi igrači bili su oduševljeni nakon plasmana u finale hrvatskog Kupa. Hajdukov vratar Karlo Letica naglasio je kako je utakmica bila teška te se igrala na teškom terenu.

“Jedanaesterci su lutrija, nemam druge riječi za to”

“Iscrpili smo se, dali maksimum, bio je to pravi put da dođemo do finala. Jedanaesterci su lutrija, nemam druge riječi za to. Hvala dragom Bogu da je tako”, rekao je Letica koji nije obranio nijedan udarac s bijele točke, ali Majer i Musa su promašili cijeli okvir.

SPLIĆANIMA DRAMA U KRANJČEVIĆEVOJ: Hajduk nakon ruleta jedanaesteraca izborio finale hrvatskog Kupa!



“Morat ćete to njih pitati. Da li su se prepali. Svima nam je drago da smo ušli u ovako dobru seriju pobjeda i finale. Borit ćemo se do kraja da zapaprimo svima, moji snovi se nastavljaju. Što se prvenstva tiče, na kraju se zbrajaju bodovi”, rekao je Letica prenosi Dalmatinski portal.

U drugom polufinalu 4. travnja igraju u Zagrebu Dinamo i Rijeka, a finale je 23. svibnja u Vinkovcima.

TOMIĆ RAZOČARAN, KOPIĆ USHIĆEN NAKON VELIKE POBJEDE: ‘Nismo odustajali i na kraju je ispalo dobro’

“Tko god bude, bit će prava utakmica”, rekao je Letica.

“U mišju rupu smo ih stjerali”

Toma Bašić odigrao je dobru utakmicu, ali realizirao penal.

“U mišju rupu smo ih stjerali prvo poluvrijeme, a u drugom se Lokomotiva malo bolje posložila, no svejedno smo bili dominantniji. Tri stopostotne prilike nismo iskoristili. Pritisak je bio velik, ali mi smo profesionalci i moramo se s njim znati nositi. Nadam se da su navijači zadovoljni. Bio sam miran, osjetio sam kolektivnu energiju. Žao mi je što nisam zabio, ali ne bih ništa mijenjao jer smo prošli dalje”, rekao je Bašić nakon utakmice.