Tridesetogodišnji Nijemac i bivši član splitskog Hajduka Andre Fomitschow novi je igrač australskog prvoligaša Macarthur FC-ja.

Lijevi bek Formitschow je bio član Bijelih od lipnja 2017. do sredine 2019. godine, od kada nije imao klub, a u Macarthur stiže kao slobodan igrač.

Official: Former @hajduk left back Andre Fomitschow joins @mfcbulls on a free-transfer. He played 36 games for Hajduk in @1hnl , seven more in Cup and four in @EuropaLeague. pic.twitter.com/XcfKHjSrQ5

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) October 21, 2020