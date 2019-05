HAJDUKOV TRENER NAJAVIO DERBI I POBUNIO SE: ‘Cijene igrača u HNL-a su nebulozne’

Nije htio Oreščanin derbi potencirati sudbonosnim

Kao šlag sezone Dinamo i Hajduk u nedjelju će na Maksimiru najvećim hrvatskim derbijem završiti sezonu. Hajduk ju još može na trećem mjestu, ali najvažnije je da je Europa osigurana.

“Pripremamo se za utakmicu kao za svaku drugu. Mislim da je teško igrati na nulu. Imamo plan i ideju kako bismo trebali izgledati sutra”, najavio je Siniša Oreščanin koji ne može računati na mladog Bradarića te duže odsutne Juranovića, Vučura, Mikulića, Ivanovskog, Sahitija i Josipa Bašića.

Ostvaren cilj

Iza Dinama je poraz u finalu Kupa što sigurno nije očekivao.

“Dinamo je u toj utakmici bio dobar. Imamo svoj način razmišljanja, znamo što je derbi, ali to je definitivno nama utakmica izvan konteksta rezultata. Treće ili četvrto mjesto, ali mi smo svoj cilj ostvarili. Meni je ta utakmica dobar pokazatelj za dalje. Nadamo se da ćemo odigrati dobru utakmicu i postići rezultat koji želimo.”

Nije htio Oreščanin ovu utakmicu potencirati sudbonosnom, ali jest plan za sljedeću sezonu.

“Razgovaramo o tome. Vrlo će brzo sportski direktor izaći pred vas. Ovaj prijelazni rok možda je najbitniji dosad, kako bismo uskladili ciljeve i želje. Jedno je navijački pogled. Svi bismo mi željeli dovesti dva-tri top igrača, ali to nije lako. Treba dobro prokopati i uz vrijednost i što manju cijenu naći dobrog igrača.”

Vidite li kojeg igrača iz HNL-a kao pojačanje?

“Vidimo mi, ali vjerujte mi da su skuplji igrači u HNL-u nego strani. Cijene igrača u HNL-u su nebulozne.”

Duže u utrci

U tom kontekstu bit će i odgovora na pitanje može li Hajduk sljedeće sezone biti konkurentniji za naslov.

“Pokušavam i trudim se kontrolirati da ne budem slatkorječiv. Nadam se da su ljudi prepoznali naš rad i opus. Vjerujem da znam kako navijač razmišlja. Statistika i što smo napravili ovog proljeća daje nadu navijaču da to možemo ponoviti. Znamo da smo napravili dobre temelje za iduću sezonu. Ako prijelazni rok bude odrađen na pravi način, vjerujem da možemo biti duže u utrci za vrh tablice. Nekakav cilj koji je postavljen jest najmanje drugo mjesto.

Sutrašnja utakmica trebala bi biti oproštajna za Frana Tudora.

“Fran je na pripremama u Turskoj, gdje se hvataju pozicije, bio opcija jer je Juranović bio ozlijeđen. Bez obzira na to što mu ugovor istječe, odlučili smo ga ostaviti u kadru. Mislim da je do posljednjih mjesec dana odradio sasvim solidno. Tada je malo pao u formi, ali to je normalno. Gledao bih ga u pozitivnom smislu. Sezona ide kraju, njegov cijeli opus proljeća može stati u onaj gol u Koprivnici. Odluka da ga ostavimo ima plus.”