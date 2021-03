HAJDUK UZ MALO MUKE SVLADAO ČETVRTOLIGAŠA: Fantastični Livaja i Jairo prekrasnim golovima srušili Pjesnike

Nakon pobjede protiv Rijeke na Rujevici Hajdukom danas u osmini finala Hrvatskog kupa igraju protiv Zagreba u Veslačkoj ulici. Nekadašnji prvak Hrvatske trenutno se natječe u četvrtoj ligi, gdje se nalazi na četvrtom mjestu. Tekstualni prijenos utakmice od 15 sati pratite na portalu Net.hr

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u četvrtfinale hrvatskog Kupa nakon što su u posljednjem susretu osmine finala na terenu u Veslačkoj ulici pobijedili četvrtoligaša Zagreb sa 3-0.

Splićani su tek u drugom poluvremenu uspjeli slomiti bivšeg hrvatskog prvaka koji se trenutačno nalazi na 4. mjestu 4. lige središte Zagreb. Golove za Hajduk zabili su Jairo (59 70) i Marko Livaja (66). Dodajmo kako je Zagreb od 65. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Karlo Strunje.

Kao i ostali klubovi nižih liga, Zagreb nema dozvolu za igranje ligaških utakmica, pa se za ogled protiv Hajduka pripremao igrajući prijateljske susrete. S druge strane Splićani su ušli u ovaj dvoboj nakon što su u protekla dva tjedna ostvarili dvije ligaške pobjede, obje protiv Rijeke na Rujevici, a između tih utakmica većina momčadi provela je u karanteni zbog zaraze koronavirusom.

Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova. Zagreb se dobro branio protiv favoriziranih gostiju koji su u prvih 45 minuta prikazali vrlo slab nogomet. Najbliže vodstvu bili su gosti u 42. minuti kada je Čuić sa desetak metara pogodio svog suigrača Umuta na gol liniji. U nastavku akcije Jairo je loše pucao sa 14 metara.

Razočaran igrom svoje momčadi Paolo Tramezzani je već na startu drugog dijela napravio tri izmjene. U svlačionici su ostali Čuić, Dimitrov i Jakoliš, a ušli su Fossati, Livaja i Todorović.

Livaja i Jairo presudili

Hajduk je stigao do vodstva u 58. minuti golom Jaira de Maceda da Silve. Sjajan posao odradio je Todorović spasivši jednu praktički izgubljenu loptu, ubacio je pred vrata do Kačaniklića koji je pucao, no lopta se od bloka odbila do Jaira, a Brazilac je iz blizine pogodio za vodstvo Hajduka.

Sedam minuta kasnije Zagreb je ostao s igračem manje nakon što je Strunje “pocrvenio” zbog dva žuta kartona. Drugi žuti zaradio je načinivši prekršaj na rubu kaznenog prostora, a slobodan udarac je sjajno izveo Livaja pogodivši donji desni vratarev kut za 2-0. U 70. minuti Livaja je lijepo uposlio Jaira koji se sjurio prema golu i pogodio za 3-0.

Najbliže golu Zagreb je bio u 88. minuti kada je Antonio Regović pogodio stativu.

Ždrijeb parova četvrtfinala je već poznat, pa će Hajduk u idućoj rundi gostovati u Gorici već sljedećeg tjedna, 10. ožujka. Prve dvije utakmice četvrtfinala na rasporedu su sutra, a sastaju se Dinamo – Slaven Belupo, te Osijek – Rijeka. Posljednji susret četvrtfinala je na rasporedu 17. ožujka kada će snage odmjeriti Oriolik i Istra 1961.

UŽIVO

Zagreb – Hajduk 0:3

ZAGREB: Gašparić, Kizlin, Strunje, Regović, Ćavar, F. Medić, Šarić, Vinčić, Regović, L. Medić, Čavala, Klupa: L. Dominković, Kukrika, Barić, Čović, Galić, Marković, I. Dominković

HAJDUK: Posavec, Jakoliš, Simić, Dimitrov, Mujakić, Dolček, Jurić, Čuić, Jairo, Kačaniklić, Umut Klupa: Kalinić, Fossati, Nejašmić, Livaja, Škaričić, Biuk, Todorović, Ljubičić, Teklić

Kraj utakmice.

90′ – Ljubičić je sada lijepo prošao po lijevoj strani i šutirao, ali pored gola.

89′ – Evo nešto konkretno kod Zagreba, spetljala se obrana Hajduka i Regović je uspio šutirati iz fine pozicije, ali pogodio je stativu.

88′ – Otprilike se ovako igra… Hajduk pokušava nešto kombinirati kroz sredinu i bokove, zatim se ili spetljaju ili izgube loptu na 25-30 metara od gola, Zagreb krene u kontru, pa onda oni izgube loptu negdje na centru i sve kreće ispočetka.

86′ – Ništa se konkretno ne događa, Hajduk nešto pokušava, ali intenzitet je pao dosta.

79′ – Marin Ljubičić ulazi, još jedan mladi i talentirano Hajdukov nogometaš, oni su, kako neki kažu, budućnost kluba.

75′ – Ušao je mladi i talentiran Biuk kod Hajduka i odmah je po ulasku dobro prijetio golmanu Zagreba.

70′ – GOL! JAIRO! – Livaja je proigrao sjajno Jaira negdje na centru, a ovaj se sjurio u kontri prema golu Zagreba i na kraju je još trojicu igrača Zagreba predriblao i na koncu zabio.

66′ – GOL! LIVAJA! Sjajno je pogodio iz slobodnjaka nakon onog prekršaja kojeg je skrivio isključeni igrač Zagreba, pogodio je prekrasno u vratarev kut.

65′ – Žuti karton za Strunju, to mu je drugi i ide van na hlađenje, a Zagreb je s igračem manje.

63′ – Nedostaje kemije i kombinatorike između igrača Hajduka, pokušavaju dečki, ali trebat će još itekako puno uigravanja, treninga i utakmica da bi ova momčad bila opasnija.

58′ – GOL! JAIRO! Todorović je prošao sjajno s desne strane, zatim daje za Kačaniklića koji šutira po golu, ali pogađa igrača Zagreba. Lopta se odbija od Zagrebova nogometaša i odlazi prema Jairu koji iz blizine posprema loptu u mrežu.

56′ – Lijepo je sada Zagreb nakratko pritisnuo obranu Hajduka i natjerao ih na pogrešku. Splićani i dalje imaju kontrolu, ali igra je zaista jalova.

52′ – Nastavak blijede i neuvjerljive igre Hajduka protiv nekada velikog Zagreba.

49′ – Jako grub klizeći start Fossatija, ušla je liječnička služba nakratko ali sve je u redu.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme. Ušli su Livaja, Todorović i Fossati.

45′ + 1′ Gotovo je prvo poluvrijeme.

42′ Velika prilika za Hajduk. Čuić pucao, a njegov udarac blokirao je Umut koji je bio na gol liniji Zagreba. Nakon toga lopta se odbija do Jaira koji puca iznad gola.

38′ Mogao je sada Zagreb opasnije zaprijetiti. Šarić je ubacio iz slobodnog udaraca na dobroj poziciji, ali to nije bilo opasno po gol Hajduka.

27′ Pokušaj Čuića, ali to ide pored gola Zagreba.

27′ Pokušaj domaćina. Nakon što je Jurić izgubio loptu na tridesetak metara od svojeg gola, igrač Zagreba je pucao, ali pogodio je bllok.

21′ Prva izglednija šansa za Hajduk. Jairo je ubacio prema Umutu, ali turski napadač nije na pravi način iskoristio priliku. Pokušao je loptu klizećim starom ubaciti loptu u mrežu, ali nije je na pravi način zahvatio i golman Zagreba Gašparić bez poteškoća uklanja opasnost.

15′ Prvi udarac u okvir vrata Zagreba na utakmici, ali to nije bilo opasno za golmana domaćina Gašparića.

8′ Bijeli od samog početka utakmice imaju inicijativu i kontroliraju igru, ali još nismo vidjeli izgledniju priliku pred golom Zagreba.

3′ Hajduk je od samog početka susreta krenuo u ofenzivu, ali nije bilo izglednijih prilika.

1′ Počela je utakmica u Veslačkoj ulici, u nogometnom centru Zagrebello. Prije početka susreta održana je minuta šutnje za Milana Bandića i Zlatka Cicu Kranjčara.

14:24 – Zanimljivo je da je na klupi Zagreba i dalje Dražen Medić, dok su u sastavu njegova dva sina.

14:17 – Stigao je sastav Hajduka.