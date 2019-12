Očekuje se da će Splićani predstaviti prvog čovjeka stručnog stožera

Samo tri dana nakon što je Damir Burić službeno dobio otkaz u Hajduku klub je sazvao presicu za novinare za ponedjeljak u 14 sati na kojoj se očekuje da će biti objavljeno ime njegovog nasljednika. Najvjerojatnije će to biti legenda kluba Igor Tudor. Bit će to njegov povratak u klub nakon četiri godine. Tudor je bio trener od travnja 2013. do veljače 2015. U tom periodu uspio je donijeti klub jedan trofej. Bijeli su 2013. osvojili Kup.

Burić je, inače, dobio otkaz iako je ostvario cilj i prvi dio prvenstva dočeka na drugom mjestu. Hajduk je to obrazložio priopćenjem.

Hajdukovo priopćenje

“Nakon obavljenog razgovora s trenerom Damirom Burićem u ponedjeljak 16. prosinca 2019. godine te analize cjelokupnog stanja, HNK Hajduk je donio odluku da gospodin Burić neće voditi momčad u nastavku sezone. Odluka je donesena u dogovoru predsjednika Uprave Marina Brbića i novih čelnih ljudi sportske politike Kluba Marija Stanića i Ivana Kepčije”, stajalo je su priopćenju kluba koji se “iskreno zahvaljuje Buriću za sve dobro što je učinio za Klub, prvenstveno na spremnosti da preuzme momčad i odgovornost u vrlo zahtjevnim trenucima nakon teškog ispadanja od Gzire, a bez obavljenih priprema momčadi i selekcije igrača”.

Hajduk je također naveo i kako će se “u procesu traženja novog trenera Hajduk voditi načelom da se tako važne odluke ne donose brzopleto i ishitreno. Ali isto tako svjesni smo nužnosti da momčad na zimske pripreme povede novi trener, s novom energijom i jasnom vizijom igre i rezultata u skladu s već spomenutim smjernicama sportske struke u Klubu”, zaključak je priopćenja.