HAJDUK PROTIV DINAMA PRED PRAZNIM TRIBINAMA: Splićanima zbog zastave s posebnim značenjem prijeti crni scenarij

Bio bi to ogroman udarac za Splićane.

Hoće li Hajduk 22. travnja pred praznim tribinama dočekati Dinamo, pitanje je na koje ćemo odgovor doznati u srijedu. Tada će, naime, biti objavljena odluka disciplinskog suca HNL-a Alana Klakočera.

HAJDUK NAM JE POTVRDIO I SAD NA POLJUDU KAZNU ČEKAJU SA SMJEŠKOM: ‘Okrenuta zastava HNS-a ima svoje značenje’

Splićani iz tjedna u tjedna zbog svojih navijača plaćaju kazne. Najžešća je stigla u ponedjeljak kada je im je Klakočer zbog više od 50 zapaljenih baklji i rasističkih povika dijela navijača tijekom derbija s Rijekom odlučio isprazniti sjevernu tribinu za sljedeću utakmicu (Cibalia) i poslati im uplatnicu od 65 tisuća kuna.



Sada se pak čeka odluka zbog incidenta proteklog vikenda s Lokmotivom. Torcida je opet palila baklje, a organizator susreta izvjesio je zastavu HNS naopačke.

Delegat susreta Jure Zečević iz Knina u službeni je zapisnik unio opasku kako je u 7. minuti primijetio naopako izvješenu zastavu HNS-a, te da je u 12. minuti utakmice na to upozorio Hajdukovog povjerenika za sigurnost Antu Zebića, no do kraja utakmice nije bilo reakcije.

“Službeni stav kluba je da ta okrenuta zastava ima svoje značenje. To je to”, priopćili su nam s Poljuda.

Hajduk je tako nastavio svoja prepucavanja s HNS-om, a ono bi ih sada moglo skupo koštati.

“Zbog prekršaja iz članka 67. i 88. DP HNS-a i učestalog ponavljanja istih na prvenstvenim utakmicama u tekućem prvenstvu HNK Hajduk je kažnjen odigravanjem prve slijedeće prvenstvene ili kup utakmice (nakon konačnosti odluke) bez prisutnosti gledatelja na sjevernoj tribini Gradskog stadiona Poljud i novčanom kaznom u iznosu od 65.000 kuna”, glasilo je priopćenje Prve HNL u ponedjeljak. No, svi s nestrpljenjem čekaju ono u srijedu, koje bi moglo puno teže pasti društvu s Poljuda.