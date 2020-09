Nakon utakmice Hajdukovi igrači i stručni stožer sjeli su na stolac preko puta novinarke Mirte Šurjak u klupskoj emisiji Hajduk Digital, a poziv su odbili i igrači, odnosno trener Dinama

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk s 2-1 upisavši i četvrtu pobjedu ove sezone. Golove za “Modre” zabili su Lirim Kastrati (41) i Mislav Oršić (50), dok je strijelac za domaći sastav bio Stanko Jurić (88). Bila je to druga uzastopna pobjeda “Modrih” na Poljudu nakon 2-0 iz ožujka, a zanimljivo bio je ovo treći derbi u nizu s gostujućom pobjedom.

DINAMO BRZINSKI ODGOVORIO MIRTI ŠURJAK: Objasnili zašto joj nisu htjeli dati izjavu – ‘Pa nismo na placu…’

Nakon derbija klubovi su malo ‘zaratili’. Naime, nogometaši i trener Dinama odbili su doći na užareni stolac Mirt Šurjak i komentirati susret u klupskoj emisiji Hajduk Digital.

“Pozvani su i igrači Dinama, ali eto, nisu bili raspoloženi za gostovanje u studiju. Malo to i čudi s obzirom na rezultat”, požalila se Šurjak, na što je Španjić konstatirao: “Vrlo nekorektno, nisam se nadao tome”.

Dinamo je preko svog glasnogovornika vrlo brzo objasnio zašto su odbili doći.

“Dinamo ima obavezu prema nositelju TV prava i to smo uredno ispunili, za razliku od nekih klubova koji često to eskiviraju. Ovdje je riječ o internoj emisiji HNK Hajduk. Uostalom, u Europi je pravilo da se takve stvari poput gostovanja igrača i trenera dogovaraju prije utakmice, a ne da ih se navlači za rukav ispred svlačionice kao da smo na placu. Kolege iz Hajduka će to valjda naučiti s vremenom”, objasnio je glasnogovornik Dinama Alen Lesički.

Na koncu se pak oko ove situacije oglasio i Hajduk.

“Moramo demantirati navode glasnogovornika Dinama koji je izjavio da se igrače potezalo za rukav nakon utakmice. Glasnogovornika Dinama se pitalo želi li da njegovi igrači sudjeluju u Hajdukovoj emisiji na što je on odgovorio: ‘ne bi ni vi došli u našu emisiju’. Dosadašnja praksa sa svakim gostujućim klubom je bila da se njihovim igračima i trenerima dala prilika za kratak osvrt na utakmicu uz dozvolu press službe ili glasnogovornika gostujućeg kluba, tom praksom smo se vodili i ovaj put. A priče s placa ostavljamo onima koji se vole spuštati na taj nivo”, priopćili su iz Hajduka.