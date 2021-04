HAJDUK OBJASNIO ZAŠTO JE JEDNOG OD VEĆIH TALENATA PREBACIO U DRUGU MOMČAD: ‘Do kada će trenirati s njima? Ovisi samo o jednom’

Nejašmić je ove sezone igrao u 17 utakmica, ali dolaskom Tramezzanija pao je u potpunosti u drugi plan

Jedan od talentiranijih mladih Hajdukovih nogometaša, Darko Nejašmić (22), iznenada je prebačen u drugu momčad nakon što u posljednje tri utakmice nije odigrao niti minutu za prvu ekipu.

Nejašmić je ove sezone igrao u 17 utakmica, ali dolaskom Tramezzanija pao je u potpunosti u drugi plan, a sada i u drugu momčad. Posljednje minute za Hajduk upisao je 13. ožujka kada je ušao u završnici susreta s Goricom, a posljednji put od prve minute nastupio je 27. veljače.

Trener Paolo Tramezzani prebacio je Nejašmića u drugu momčad uoči utakmice sa Slaven Belupom, a talentirani veznjak već je dugo vremena u nemilosti trenera, prvo Igora Tudora, a onda i Tramezzanija.

Hajdukov sportski direktor Mindaugas Nikoličius objasnio je na koncu zašto je Nejašmić udaljen iz prve momčadi.

“Nakon što se vratio s reprezentativne pauze, Darko Nejašmić zatražio je od trenera da ne ide na put u Zagreb jer se ne osjeća spremnim i sposobnim pomoći momčadi u susretu s Lokomotivom. Prije prvog treninga po povratku momčadi iz Zagreba, a s obzirom na nepromijenjene okolnosti, prebačen je u drugu momčad s kojom će trenirati do daljnjega, a do kada će to biti, ovisi o njegovom daljnjem pristupu”, rekao je Nikoličius.