‘HAJDUK NIJE ZASLUŽIO BITI DRUGI’: Prosinečki prokomentirao veliku borbu u HNL-u i rekao što za njega znači Dinamo

Prosinečki je od kraja prošle godine trener turskog prvoligaša Kayserispora

Legendarni hrvatski nogometaš, a sada trener turskog Kayserispora Robert Prosinečki proteklih se dana spominje kao potencijalni trener zagrebačkog Dinama u sljedećoj sezoni. Nakon smjene Igora Jovićevića s klupe Modrih, sportski direktor Zoran Mamić je preuzeo tu funkciju do kraja prvenstva, a onda će Modri donijeti definitivnu odluku o novom strategu.

VRAĆA LI SE VELIKI ŽUTI NA MAKSIMIR? Prosinečki prokomentirao priču koja je odjeknula Hrvatskom i regijom

Prosinečki je u srijedu gostovao u podcastu Sportkluba gdje je prokomentirao situaciju u svojem klubu, ali Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, gdje se čak četiri kluba bore za drugo mjesto na kraju sezone, koje donosi kvalifikacije za Ligu prvaka.

Borba za opstanak

“Veliki žuti” je na klupu Kayserispora, koji se bori za opstanak u najvišem razredu turskog nogometa, sjeo krajem prošle godine, a nakon njegovog dolaska ta je momčad počela ostvarivati bolje rezultate i ostanak u Super Ligi se ne čini kao nemoguća misija.

“Vidio sam da sam u jednoj momčadi koja treba puno promjena, nije dobro bilo čim su prije mene mijenjali tri trenera. Dolazak moj je bio nakon razgovora s predsjednicom koja me nagovorila da probam nešto napraviti s Kayserijem. Ipak, ova korona je sve unazadila, sada kad se opet igra sve ide puno brže i puno lakše”, rekao je.

O Dinamu

Prosinečki je zatim prokomentirao situaciju u Dinamu, svojem bivšem klubu, koji je ovog tjedna promijenio trenera.

“Ne mogu ti reći kakvo je točno stanje u Dinamu, ja mogu samo reći ono što pročitam i rezultate koje vidim. Ili isto kakvo je stanje u Hajduku. Isto ono kaj pročitam što vele Stanić ili Tudor, ali kažem u to vrijeme ja radim ili gledam svoje protivnike. Uglavnom, trudim se pratiti, manje-više. U Dinamu nije lako raditi jer uz pobjede moraš igrati dobro jer su nadmoćni u domaćem prvenstvu. Sada zašto su izgubili neke bodove u posljednje vrijeme, vrlo je teško poslije korone, teško je motivirati ekipu da bude onako željna kao kod Bjelice. Došli su neki mlađi igrači koji se žele dokazati, pogotovo kad imaš rezultat, onda imaš priliku mlađe isprobati. Tu je taj jedan lagani problem. Dinamo treba ući ponovo u Ligu prvaka da sve bude mirno. Mene nije iznenadilo ništa u Dinamu, pa ni ovo vezano uz Bjelicu. U Dinamu je sve moguće, iznenadilo me je, ali i cijelu javnost. Bjelica je napravio najveći rezultat s Dinamom, prezimio, puno pozitivnog, dobili dva reprezentativca. Posebno tu mislim na Petkovića. Dobili smo puno pozitivnog i zato nas je sve to iznenadilo”, smatra Prosinečki.

Lokomotiva će biti druga

U 1.HNL se vodi napeta borba za drugo mjesto, za koje se natječu Lokomotiva, Rijeka, Osijek i Hajduk.

“Što se tiče borbe za drugo mjesto u HNL-u Hajduk nije zaslužio biti drugi, kad te Gorica pobjedi pet puta zaredom nešto ne valja. Mislim da će Lokomotiva završiti na drugom mjestu”, smatra Prosinečki koji je za kraj otkrio što osjeća prema Dinamu, klubu za koji je igrao tijekom karijere.

” Nastojat ću ne zvucati patetično. Moj dolazak u Hrvatsku, tad u Jugoslaviju. Ja samo počeo igrat nogomet u Stuttgartu, tamo sam u Njemačkoj pa došao u Zagreb. Dinamo mi znači puno radosti, ali neki ljudi su se u Dinamu katastrofa ponjeli prema meni u nekim stvarima. Moje prvo navijanje, prva ljubav vezana je uz Dinamo.