HAJDUK NAKON KAZNE POZVAO NAVIJAČE NA DERBI: ‘Svi na Poljud’

Splitski velikan zbog kazne će ostati bez zarade od ulaznica.

Nogometni klub Hajduk u četvrtak je kažnjen s četiri utakmice bez gledatelja na Poljudu zbog incidenata tijekom derbija s Dinamom. A obzirom na to da kazna stupa osam dana od konačnosti odluke susret s Osijekom u nedjelju u 19 sati bit će odigran pred publikom. Nakon toga sve do proljetnog dijela sezone Bijeli neće zaigrati pred domaćin navijačima i to protiv Rijeke, Intera, Slaven Belupa i Istre 1961.

NAJTEŽA KAZNA U POVIJESTI HNL-a: Hajduk zaradio žestoke sankcije, poznato koliko će igrati pred praznim Poljudom

Utakmica Hajduk – Osijek u nedjelju od 19 sati bit će otvorena za gledatelje. Hajduk je danas dobio kaznu vezano za događaje na utakmici Hajduk – Dinamo, a koja stupa na snagu od konačnosti odluke (osam dana od primitka). #HŽV pic.twitter.com/wivm3Dsgn1 — HNK Hajduk Split (@hajduk) October 4, 2018

Navijači se vraćaju na Lokomotivu

Poslije Istre idu na noge Dinamu (15. prosinca), a potom slijedi zimska stanka. U 19. kolu Bijeli gostuju u Osijeku, a navijači će se vratiti na tribine Poljuda u 20. kolu odnosno 9. veljače kada stiže Lokomotiva.

Upravo zbog toga može se očekivati krcat Poljud ovog vikenda, a klub je o tome putem službenih internetskih kanala obavijestio navijače te su ih pozvali da dođu na tribine.

U međuvremenu, Hajduk je objavio da je u četvrtak na Poljudu održan sastanak između predstavnika Javne vatrogasne postrojbe Split, Torcide i HNK Hajduk.

“Zajedničkog smo stava kako su događaji s utakmice Hajduk – Dinamo djelo neodgovornih pojedinaca te da ćemo svi zajedno nastaviti raditi na unaprjeđenju sustava i komunikacije kako se ovakvi ružni incidenti u budućnosti ne bi ponavljali” kazao je predsjednik Uprave HNK Hajduk Jasmin Huljaj.

“Još jednom želim naglasiti kako Klub suosjeća s ozlijeđenim vatrogascem te njemu i njegovoj obitelji stojimo na raspolaganju”, završio je.