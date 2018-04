HAJDUK NAKON DERBIJA TRAŽI NOVOG PREDSJEDNIKA: Nadzorni odbor sporazumno raskinuo ugovor s Ivanom Kosom

“Pregledom svih činjenica NO je utvrdio kako sucima nije dan nikakav novac niti se tražilo ikakvo pogodovanje, ali je drugačijim tretiranjem sudaca prekršio temeljne vrijednosti kluba”, rekao je Marasović

Nadzorni odbor Hajduka smijenio je Ivana Kosa sa mjesta predsjednika Uprave. U posljednje vrijeme se nagađalo kako se Kos neće još dugo zadržati na toj poziciji, a kako je objavljeno nakon derbija, došlo je do sporazumnog raskida.

“Kako smo i najavili nakon utakmice smo održali sjednicu NO-a. NO je utvrdio kako predsjednik Uprave Ivan Kos nije prekršio zakon, ali je drugačijim tretiranjem sudaca prekršio temeljne vrijednosti kluba. Pregledom svih činjenica NO je utvrdio kako sucima nije dan nikakav novac niti se tražilo ikakvo pogodovanje. Temeljem navedenog NO je dogovorio sporazumni raskid ugovora s gospodinom Kosom koji će nastaviti obnašati dužnost do imenovanja novog predsjednika Uprave”, rekao je predsjednik Nadzornog odbora Slaven Marasović, a prenosi Slobodna Dalmacija.



Kos je dakle bivši, a na toj će se poziciji zadržati još neko vrijeme do izbora novog predsjednika. A kada će se izbori održati i koja je njhova procedura još se ne zna. Isto tako, nije jasno hoće li se birati privremeni vršitelj te dužnosti ili će se odmah tražiti čovjeka za četverogodišnji mandat.