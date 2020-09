Susret Renove i Hajduka počinje u 15.30, dok Osijek protiv Basela igra u večernjem terminu od 20.45

Nogometaši Hajduka i Osijeka u srijedu započinju svoj europski put. Bijeli gostuju kod sjevernomakedonske Renove, dok je Osijek domaćin švicarskom Baselu.

“Znamo dosta o Renovi, pogledali smo nekoliko njihovih utakmica i dobro smo ih analizirali. Dugo igraju zajedno, imaju dosta iskusnih igrača. Čvrsti su i kompaktni, nezgodni u prekidima, a sve se vrti oko 32-godišnjeg veznjaka Argjenta Gafurija”, izjavio je uoči utakmice trener Hari Vukas.

Utakmicu Osijeka najavio je oka trener Nenad Bjelica.

“Ozračje je uvijek pozitivno nakon pobjede. Svi su nam na raspolaganju izuzev Ndockyta, Lope i Cara. Svi ostali su zdravi i orni, uvjereni da možemo ostvariti prolazak u sljedeće kolo. Taktički će to za nas biti prilično drugačija utakmica u odnosu na Rijeku, jer oni ne igraju u istom rasporedu. Vjerojatno neće biti značajnijih promjena u našem sastavu, a očekujem maksimalan angažman, uz ispunjavanje svih zadataka na terenu, i pravu energiju. Vjerujem da ćemo u tomu biti bolji od Basela i proći dalje, bez obzira na to što imamo protivnika koji je prošle sezone igrao četvrtfinale Europske lige. No, mi vjerujemo u sebe i svoje šanse ako budemo odigrali na vrhunskoj razini, čemu se nadam”, izjavio je Bjelica.

Susret Renove i Hajduka počinje u 15.30, dok Osijek protiv Basela igra u večernjem terminu od 20.45. Utakmicu splitskog velikana možete gledati na Arenasport 1, a Osijeka na Arenasport 2, iako je ranije bilo najavljeno da će biti na istom kanalu na kojem i Hajduk.

