UŽIVO, DINAMO – HAJDUK: Stigli su sastavi, Mamić s najjačom momčadi napada Bijele, Jradi u prvih 11 Hajduka

Tekstualni prijenos derbija Dinama i Hajduka od 17.05 pratite UŽIVO na Net.hr-u

UŽIVO

Prva hrvatska nogometna liga, 13. kolo: Zagreb, stadion Maksimir

DINAMO – HAJDUK 0:0

Dinamo: Livaković, Moharrami, Theophile, Gvardiol, Lauritsen, Ademi, Ivanušec, Majer, Oršić, Gavranović, Petković

Hajduk: Kalinić, Todorović, Vušković, Simić, Čolina, Jurić, Atanasov, Jradi, Caktaš, Jakoliš, Umut

Dinamo i Hajduk u srijedu (17.05) će odmjeriti snage u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Utakmica je to u koju Modri ulaze kao prvoplasirana momčad 1. HNL i pobjedom bi se odmaknuli od Osijeka koji poput njih ima 36 bodova, ali i utakmicu više.

Hajduk će u derbi ući kao petpoplasirana momčad lige sa 16 bodova zaostatka za Dinamom.

Za Dinamo će ovo biti već treća utakmica u posljednjih osam dana, nakon 0-2 poraza od Rijeke prošlog utorka te teško izborene 4-3 pobjede protiv Gorice u subotu. S druge strane, Hajduk je 2021. godinu započeo minimalnom 1-0 pobjedom na gotovanju kod Šibenika u petak, a to je ujedno bila i prva utakmica na kojoj je “bijele” vodio novi trener Paolo Tramezzani.

Hajduk danas od 17.05 sati igra protiv Dinama na Maksimiru! • https://t.co/TEFGi0W54P #Hajduk pic.twitter.com/zoQG27mfxu — HNK Hajduk Split (@hajduk) January 27, 2021

‘Nevjerojatno gdje se Hajduk nalazi’

“Čeka nas treća velika utakmica u nastavku prvenstva. Ritam je strašan, zgusnut, ali to smo znali i trebamo se na njega priviknuti. Utakmica protiv Hajduka je najveći hrvatski derbi bez obzira na stanje na tablici. Ostali su nam dužnici od zadnje utakmice u Maksimiru kada su nas pobijedili i učinit ćemo sve isperemo taj gorak okus. Hajduk dolazi s novim trenerom, ali to su njegove brige. Mi se moramo koncentrirati na našu igru i na bolje korištenje šansi no što je to bio slučaj u prve dvije utakmice. Također u obrani moramo biti koncentriraniji jer pet primljenih golova u dvije utakmice nije uobičajeno za Dinamo. Po meni, Hajduk ima najbolju individualnu igračku kvalitetu u našoj ligi odmah iza Dinama i zato mi je nevjerojatno na kojoj se poziciji nalazi”, izjavio je trener Dinama Zoran Mamić u najavi susreta.

Novom treneru Hajduka Tramezzaniju ovo će biti prvi derbi i uoči te utakmice iznenadio sve jednom, pomalo drastičnom, odlukom. Izostavio je iz momčadi jednog od ključnih igrača, Brazilca Jaira, iako ovaj nije povrijeđen. Ostavljanje Jaira u Splitu trenerova je odluka i on nije pojasnio zašto je tako odlučio.

Bijeli su u posljednjoj utakmici protiv Dinama, u rujnu prošle godine dok je na klupi Hajduka sjedio Hari Vukas, poraženi na svojem terenu 1:2 i u posljednjih pet derbija samo su dva puta pobijedili, no Tramezzini je optimističan.

“Znam rezultate u proteklih nekoliko sezona u derbijima, ali u ovim okolnostima to ne mora puno značiti. Želim da moja momčad ima stil igre i kući, i na gostovanjima. Kada budemo imali loptu želimo igrati naš nogomet. Pripremit ćemo se za razne scenarije. Vjerujem da će moji igrači biti spremni. Znaju više od mene koliko znači derbi. U sastavu će vjerojatno biti promjena, probali smo neke opcije”, poručio je u najavi derbija.

