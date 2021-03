Dvadesetogodišnji norveški napadač Erling Braut Haaland nogometaš je kojemu se predviđa da će dominirati svjetskim nogometom u nadolazećem desetljeću. Mladi Norvežanin briljira u dresu svoje Borussije Dortmund, ruši rekord za rekordom i već ga dugo u svoje redove žele dovesti gotovo svi najveći klubovi na svijetu.

Haaland u svojem ugovoru s Borussijom ima klauzulu prema kojoj može napustiti klub u ljeto 2022. ako tada neki klub za njega ponudi 70 milijuna eura, no teško je očekivati da će potencijalni kupci čekati do tada, već se očekuje da će za njega u Dortmund stići izdašna ponuda ovog ljeta.

🚨🚨| Haaland wants to play for Real Madrid and Dortmund know it. He wants to join Madrid in June.@jpedrerol [🥈]

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 29, 2021