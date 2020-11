Borussia Dortmund je rutinski odradila gostovanje u Belgiji u sklopu trećeg kola Lige prvaka pobijedivši Club Brugge s 3-0. Sve je bilo gotovo nakon pola sata igre, a strijelci su bili Thorgan Hazard (14), te Erling Haaland (18, 32). Mladi Norvežanin je tak postigao do brojke od 14 golova u 11 nastupa u Ligi prvaka čime je postao prvi nogometaš kojem je to pošlo za rukom.

Osim toga već je s 20 godina na listi najboljih strijelaca Lige prvaka preskočio je zvučna imena poput Carlosa Teveza, Dimitra Berbatova, Radamela Falcaa, Oliviera Girouda Georgea Weaha i ostalih.

Erling Haaland now has more Champions League goals than:

Carlos Tevez (13)

Dimitar Berbatov (13)

Radamel Falcao (12)

Olivier Giroud (12)

George Weah (11)

Romelu Lukaku (11)

Michael Owen (11)

Diego Costa (11)

Christian Vieri (10)

He's scored 14 in just 11 matches 🤯🙌 pic.twitter.com/J95ehhNp5N

