GVARDIOLA I DRUŠTVO MOGU OTVORITI ŠAMPANJAC: United prosuo bodove, bitka za prvaka praktički gotova

Nogometaši drugoplasiranog Manchester Uniteda i trećeplasiranog Leicester Cityja nisu uspjeli ostvariti pobjede na gostovanjima u susretima 27. kola engleskog prvenstva igranima u srijedu, United je kod Crystal Palacea odigrao 0-0, dok je Leicester kod Burnleya igrao 1-1 (1-1), pa njihov zaostatak za vodećim Manchester Cityjem sada iznosi 14, odnosno 15 bodova.

United je ostao neporažen i na svom 14. ovosezonskom gostovanju, no zaredao je s remijima pa je izgubio korak s gradskim suparnikom koji je veliku seriju pobjeda nastavio u utorak svladavši Wolverhampton sa 4-1.

Four of Manchester United’s last six away games in the Premier League have finished 0-0.

They didn’t look like scoring this evening. pic.twitter.com/md3ltaidAU

— Squawka Football (@Squawka) March 3, 2021