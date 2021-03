Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić će 27. ožujka braniti naslov UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji protiv Francisa Ngannoua.

Meč će se održati u APEX dvorani u Las Vegasu, a u srijedu je otkriveno kako se razmišljalo i o drugoj lokaciji.

Čelnik UFC-a Dana White otkrio je da je meč htio organizirati u Dallasu pred punim tribinama nakon što je guverner Teksasa najavio da će potpuno otvoriti državu i ukinuti mjere za borbu protiv koronavirusa.

No, do to se ipak neće dogoditi, a White je objasio zašto.

“Guverner tvrdi da otvara Teksas otvoren. Razgovarao sam s njim i on to želi. Želi da se sav biznis nastavi, ali gradonačelnici nažalost razmišljaju drugačije. Guverner najavljuje da je Teksas otvoren, ali Teksas nije otvoren. Preselio bih priredbu 27. ožujka u Teksas da se otvori jedno od tih mjesta gje bi bilo publike, ali od toga neće biti ništa. Na kraju dana, svi ćemo ostati ovdje u Apexu.”, prenosi njegovu izjavu CBS.

