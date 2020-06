GUARDIOLA U MILANU PRONAŠAO PRVO POJAČANJE: Već je sve dogovoreno, samo nedostaje službena potvrda?

Trener aktualnog engleskog prvaka Manchester Cityja Pep Guardiola u sljedećem prijelaznom roku u svoj klub namjerava dovesti veznog igrača talijanskog Milana Ismaela Bennacera, javlja RMC Sport.

Bennacer je 22-godišnji Alžirac koji je u Mian stigao iz Empolija prošlog ljeta, a sada bi nakon samo jedne sezone mogao napustiti San Siro.

Pep Guardiola has made Ismael Bennacer (22) one of his priorities for the midfield and has even spoken to the Algeria international personally to explain the project to him.

Bennacer, who has a €50m release clause, wants guarantees on his playing time.

