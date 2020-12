GUARDIOLA RAZBIO ARSENAL PA POSLAO PORUKU TOPNICIMA: Rekao je da jednu stvar sada ne smiju napraviti; ‘To bi bila velika greška’

Arsenal je u posljednjih sedam kola Premier lige osvojio samo dva boda, te se nalazi na 15. mjestu s 14 bodova

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola izjavio je da bi Arsenal napravio veliku grešku ako bi dao otkaz treneru Mikelu Arteti, objavili su britanski mediji.

GUARDIOLIN STROJ SAMLJEO NEMOĆNI ARSENAL: Topnici pod Artetom izgledaju sve gore. Kod kuće primili četiri gola i ispali iz kupa

“Napravili bi veliku grešku ako bi mu dali otkaz. No, siguran sam da se to neće dogoditi i da imaju povjerenje u njega”, rekao je Guardiola nakon što je Manchester City u utorak u četvrtfinalu engleskog Liga kupa na gostovanju svladao Arsenal sa 4-1.

Najgori start u zadnjih 39 godina

Arteta je tri i pol sezone bio pomoćnik Guardioli u Manchester Cityju, a prije godinu dana preuzeo je Arsenal i s njim je prošle sezone osvojio FA kup. No, ove sezone Arsenal je ostvario najgori prvenstveni start u zadnjih 39 godina. U posljednjih sedam kola Premier lige osvojio je samo dva boda, te se nalazi na 15. mjestu sa 14 bodova.

“Dobro poznajem Artetine kvalitete, kao trenera i osobe. To govorim iz vlastitog iskustva dok smo zajedno radili u Manchester Cityju i stvorili jedan od najuspješnijih klubova u engleskoj povijesti. Bez njega to ne bi bilo moguće”, kazao je Guardiola i dodao: “Da bi stvorili nešto treba vam vrijeme, i ja sam ga dobio u svojoj prvoj sezoni u Cityju. Arteta će donijeti rezultat, to je samo pitanje vremena”.