GUARDIOLA OTKRIO TKO SU MU NAJBOLJA TROJICA NAPADAČA: Naravno, jedan od njih je Messi, a evo tko su druga dvojica

Guardiola je otkrio tko su mu trojica najboljih napadača koje je gledao za života

Menadžer Manchester Cityja, Pep Guardiola, najavio je polufinalnu utakmicu Lige prvaka protiv PSG-a, a posebno je nahvalio Brazilca Neymara.

Usput, Guardiola je otkrio i tko su mu trojica najboljih napadača koje je gledao za života.

“Sjećam se kada sam gledao videoisječke Neymara dok je bio tinejdžer i mislio si, ovo je kralj Santosa. Da je Neymar ostao u Barceloni, osvojili bi još dvije ili tri Lige prvaka više. Messi, Suarez i on su bili najbolji u ofenzivi. Nikad nisam vidio takav napadački trojac”, rekao je Guardiola.

Tvrdi kako Neymar nije pogriješio što je otišao.

“Neymar je odlučio otići u PSG, i to nije loša odluka. PSG je dobar klub, a Pariz je lijep grad. Ja sam Neymarov obožavatelj, on je igrač koji poboljšava nogomet. Želim mu samo što manje ozljeda”, veli Pep.

Komentirao je dakako i Kyliana Mbappea, ponajboljeg napadača današnjice. “Mlad je i on je budućnost svjetskog nogometa. Ustvari, on je već svjetski prvak. Impresionira me, poput Halanda… Koliko golova zabijaju, kakvom brzinom”, zaključuje Pep.