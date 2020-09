Ugovor sa Manchester Cityjem istječe mu u ljeto sljedeće godine

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola izjavio je da želi ostati u klubu, ali smatra da mora zaraditi produženje ugovora, objavili su britanski mediji.

“Želio bih ostati duže vrijeme u Manchester Cityju jer volim raditi o ovom okruženju. No, moram to zavrijediti rezultatima. Nitko iz klupskog vodstva nije mi rekao moraš napraviti ovo ili ono, ali City je u posljednjih deset godina postavio visoke standarde koje treba ispuniti. Ako to nisam u stanju, onda vjerojatno ne zaslužujem ostati na trenerskoj klupi”, kazao je Guardiola, koji je u Manchester City stigao 2016. i sa klubom je dva puta osvojio Premier ligu, ali nikako da dođe do naslova u Ligi prvaka, što je najveća želja vlasnika, ali i njega.

Guardioli ugovor sa Manchester Cityjem ističe u ljeto sljedeće godine, a klupsko vodstvo želi nastaviti suradnju bez obzira na rezultate u novoj sezoni