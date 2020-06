Ugovor mu istječe za godinu dana i pitanje je hoće li ostati nakon toga

Bliži li se rastanak Pepa Guardiola i Manchester Cityja pitaju se brojni britanski mediji nakon njegovih posljednjih izjava. Naime, odbio je reći vidi li se i nakon iduće sezone u tom klubu čime je pokakao glasine da će uskoro napustiti Etihad.

Na pitanje je li spreman napraviti promjene u momčadi kako bi se u budućnosti mogli boriti s Liverpoolom rekao je sljedeće: ‘Jako sam uzbuđen zbog ovog dijela sezone i iduće. Zadovoljan sam što sam dio ovog kluba i dat ćemo sve od sebe, ali ne želim razmišljati previše unaprijed. Sada nije vrijeme za to. Samo razmišljam o ovom trenutku. Čeka nas teška utakmica u FA kupu i moramo ostati usredotočeni.”

To je bilo dovoljno da se pokrenu glasine o njegovom odlasku s Etihada. Mirror i Sun podsjećaju na skorašnju konačnu presudu Sportskog arbitražnog suda u slučaju dvogodišnje Uefine suspenzije i zabrane nastupa u Ligi prvaka koja bi mogla baciti klub na koljena.

Najbolji igrač Kevin de Bruyn već je najavio da bi mogao otići ako suspenzija ostane. Sergio Aguero također, pogotovo jer je napunio 32 godine, a na izlaznim vratima je i Leroy Sane, dok je Raheem Sterling na meti Reala i Barcelone.

A Guardioli, inače ugovor sa Cityjem istječe za godinu dana. Ispuni li ga bit će klub u kojem se najduže zadržao tijekom trenerske karijere. Barcelonu je vodio četiri godine, a Bayern tri. Što se tiče idućeg posla dosta se spominjao Juventus,koji ga je i lani želio dovesti. Riječ je o još jednom klubu koji se uvijek bori za sve trofeje, a kako još nije radio u Italiji to bi mu bio novi izazov. A imao bi priliku postati prvi trener koji je osvojio naslove prvaka u četiri od pet najjačih liga na svijetu.

