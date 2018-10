GUARDIOLA NAJAVIO POVRATAK U BARCELONU: Šef diva iz Katalonije otkrio koja ga uloga čeka u klubu

U četiri godine na klupi prve momčadi donio je 14 trofeja klubu.

Slavni katalonski stručnjak Pep Guardiola prije šest godina napustio je Camp Nou kao najtrofejniji trener Barcelone. Tada je svojom odlukom iznenadio cijeli nogometni svijet, ali prema vlastitom priznanju morao je uzeti pauzu jer s više nije mogao nositi s ogromnim pritiskom vođenja u to vrijeme najjačeg kluba na svijetu.

Nakon godinu dana stanke preuzeo je Bayern, a trenutno je na klupi Manchester Cityja. Prije par dana izjavio je kako mu je plan jednog dana vratiti se u Barcelonu, što je obradovalo predsjednika Josepha Mariju Bartomeua.

Otvorena vrata

“Pročitao sam prije nekoliko dana da se u budućnosti planira vratiti u Barcelonu i možda preuzeti školu nogometa La Masiju. Zna da su mu vrata uvijek otvorena”, kazao je Bartomeu za The Times.

“Kada nam je 2012. rekao da da želi napustiti klupu preporučili smo mu da preuzme La Masiju. Međutim, on je želio otići iz kluba. Nitko mu nije rekao da napusti Barcelonu. Mogao bi se u budućnosti vratiti. Zašto ne?”, rekao je Bartomeu.

“Kada je odlazio rekao nam je da to radi jer je iscrpljen i da mu je potreban odmor. To se može svima dogoditi, pogotovo kad radite pod takvim pritiskom i imate toliku odgovornost. Razgovarali smo s njim nekoliko puta. Imali smo nekoliko ideja, ali on je odlučio da mu je to zadnja sezone”, otkrio je šef Barce.

“Igrali smo polufinale Lige prvaka s Chelsejem. Mislili smo da je vrijeme da izborimo još jedno finale, ali je na kraju Chelsea prošao dalje. Tada smo odlučili javno objaviti da odlazi. On je jako veliki radnik, ali također i genije”, završio je.