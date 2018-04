GUARDIOLA KREĆE U ŠOPING: Procurio popis želja slavnog Katalonca, jedno ime posebno bode u oči

Gazde Cityja sve će učiniti da dođu do europskog naslova.

Trebamo novac za kupnju i igranje na visokoj razini cijele sezone, zavapio je Pep Guardiola nakon što je njegov Manchester City ovog tjedna ispao u četvrtfinalu Lige prvaka od Liverpoola.

Ništa tu ne bi bilo čudno da u malo više od godinu dana nije klub već koštao 500 milijuna eura, koliko je potrošio na igrače.

Britanski Telegraph piše da će vlasnici Cityja uslišati njegovu molbu i osigurati mu dodatna sredstva što znači da pa se očekuje da će se njegova rastrošnost povećati na 700 milijuna eura. Najveći prioritet ovog ljeta im je defanzivni vezni jer su im trenutno jedine opcije Fernardinho i Yaya Toure.

Uz to želja je Katalonca momčadi pridodati i svestranog napadača. Neka od imena su već procurila pa se tako spominju veznjaci Julian Weigl (Borussia D.), Fred (Šahtar Donjeck), Jorginho (Napoli) i Jean-Michel Serid (Nice).

U napadu bi Guardiola želi vidjeti Monacovoc Thomasa Lemara, a san mu je dovesti Edena Hazarda. No, to će mu biti teže jer je on dugogodišnja želja Real Madrida.

City je, inače, imao priliku prošlog tjedna protiv gradskog rivala na svom stadionu osigurati naslov prvaka, ali su na koncu izgubili unatoč vodstvu od 2:0. U subotu ih čeka gostovanje kod Tottenhama, a uu pobjedu i eventualno posrtanje Uniteda osigurali bi naslov.