Trener Manchester Cityja Pep Guardiola stigao je u Barcelonu na pregovore s oko transfera Lionela Messija u redove “Građana”, objavio je El Chiringuito.

PEP NA ETIHADU SLAŽE DREAM TEAM: Pogledajte kako će City izgledati s Messijem, nitko im neće moći ništa

Prema pisanju tog medija, Guardiola je viđen u katalonskom gradu u petak navečer, a španjolski mediji su sigurni kako je tamo stigao da bi s Messijem i Barcom dogovorio transfer Argentinca, koji je u utorak rekao da želi promijeniti sredinu.

Messi and Guardiola will likely meet each other face to face in Barcelona.

[el chiringuito via @BarcaUniversal] pic.twitter.com/QZqbK1ErJi

— City Chief (@City_Chief) August 29, 2020