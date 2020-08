GROZNE VIJESTI IZ ITALIJE, JOSIP ILIČIĆ IMA TEŽAK OBLIK DEPRESIJE: Zna se zbog čega je slavni nogometaš završio u tom stanju?

Tridesetdvogodišnji slovenski nogometaš i jedan od najvažnijih igrača talijanske Atalante Josip Iličić u teškom je psihološkom stanju i neće tako brzo ponovno igrati za svoju momčad, objavila je La Repubblica.

Na društvenim mrežama nedavno se počela širiti vijest da je Iličić u depresiji jer je zatekao svoju suprugu u krevetu s drugim muškarcem, no to nije istina.

Italian media are dropping hints that Josip Ilicic has returned to Slovenia due to depression, so will not participate in the Champions League with #Atalanta https://t.co/cSc0XZOgJy #UCL #PSG #Slovenia pic.twitter.com/LAdj1E6G0A

