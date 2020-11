MARADONA MORA HITNO NA OPERACIJU: Pronađen mu je ugrušak blizu mozga

Legendarni argentinski nogometaši i jedan od najvećih igrača u povijesti Diego Armando Maradona bit će hitno operiran nakon unutarnjeg krvarenja i pronađenog ugruške blizu njegovog mozga, javlja TyC Sport.

Maradona je u ponedjeljak završio u bolnici zbog nepoznatih razloga, a njegov liječnik Leopoldo Luque rekao je da nije hospitaliziran zbog koronavirusa.

Diego Maradona will undergo surgery for a blood clot on brain within hours, a source said today.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 3, 2020