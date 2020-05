GRADONAČELNIK LONDONA PROTIV NASTAVKA PREMIERLIGE: ‘Navijač je Liverpoola i naravno da to želi, ali…’

Londonski gradonačelnik Sadiq Khan protivi se ideji da se Premier liga nastavi u glavnom gradu sljedeći mjesec, dok pandemija COVID-19 i dalje svakodnevno izaziva stotine smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji.

“Sadiqu je izuzetno stalo da se Premier liga i profesionalni sport općenito nastave. Međutim, u trenucima dok je zemlja još uvijek u krizi, a stotine ljudi svakodnevno umire, vjeruje da je prerano raspravljati o ponovnom uspostavljanju Premier lige i vrhunskog sporta u glavnom gradu,” kazao je glasnogovornik za Evening Standard.

Mayor of London Sadiq Khan has cast doubt over the Premier League returning to stadiums in the capitalhttps://t.co/esVopNIzv5

— Indy Football (@IndyFootball) May 13, 2020