GOSPODO, PA MORA LI BAŠ OVAKO? Ugledni španjolski AS raspalio po Dinamu nakon poraza: ‘Srušili su ih kada su bili bezobrazni i nepobjedivi’

Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvoj su utakmici četvrtfinala Europske lige izgubili na stadionu u Maksimiru od Villarreala s 0-1. Jedini pogodak na utakmici Villarreal je postigao iz kaznenog udarca u 44. minuti kada je precizan bio Gerard Moreno.

Prethodno je Teophile-Catherine na samoj gol-aut liniji rukom blokirao pokušaj ubacivanja Morena pred Dinamova vrata, a njemački sudac Siebert je bez razmišljanja pokazao na bijelu točku.

Dinamo je tijekom čitavog susreta bio ravnopravan šestoplasiranom sastavu španjolskog prvenstva, no zbog jedne neopreznosti u obrani ostao je bez pozitivnog rezultata.

Nakon utakmice bilo je podosta reakcija i to upravo iz španjolskih medija, a vrlo zanimljiv tekst objavio je ugledni sportski dnevnik AS.

“Villarreal je do važne pobjede došao zahvaljujući kompetitivnom genu kojeg su mu usadili pobjednici Europa lige Unai Emery i Carlos Bacca te nepogrešivi Gerard Moreno. On je golom za pobjedu kod Dinama došao do 24 zgoditka ove sezone te čak 15. od početka ove godine”, stoji u članku španjolskog dnevnika.

Opet podcjenjuju Dinamo

U nastavku naglašavaju kako je njihov Gerard Moreno istinski velikan koji je srušio “bezobrazni i nepobjedivi” Dinamo.

“Ono što Morena čini istinskim velikanom je što je vođa koji suigrače puni samopouzdanjem, a suparnike strahom. Upravo to je napravio u ključnom trenutku na kraju poluvremena, kada je Dinamo na svom terenu bio onakav kakav je ove sezone u Europi – bezobrazan i nepobjediv. Moreno je tada iz ničega izmislio penal i pobjednički gol. Kada je bilo najpotrebnije. Odlika zvijezda je da se pojave kada su najpotrebnije, a Moreno nikada ne propušta zakazani sastanak”, pišu tako Španjolci.

Nabacili su i kratku analizu Dinamove igre… “Dinamo je pokušavao ponoviti igru koja mu je donijela veliku pobjedu protiv Tottenhama. U prvom dijelu je dobro i brzo kružio s loptom, što su posebno učinkovito radili Oršić i Majer, ali domaćinu je nedostajalo preciznosti u završnici. Nisu iskoristili ni što je Villarrealov golman Rulli bio nesiguran u prekidima”, naglašavaju Španjolci.

AS uvjerava da je Dinamo drastično pao nakon primljenog gola. “Izgubili su samopouzdanje i bezobrazluk te od onog koji diktira tempo, postali su pratitelji i lovaci na Villarreal. Trener gostiju Unai Emery na to je odgovorio osvježavanjem momčadi kako bi dotukao Dinamo. To bi mu i uspjelo da Alcacer nije promašio veliku priliku u 65. minuti”, ističu Španjolci.

Na koncu su još bili toliko hrabri i ustvrdili su kako je Villarreal već jednom nogom u polufinalu. “Bez obzira na to što je Villarreal propustio riješiti prolazak već nakon prve utakmice, plijen koji nosi iz Zagreba nije zanemariv. Villarreal je jednom nogom u polufinalu”, zaključuju tako, a podsjetit ćemo samo da su isto ovako govorili i Englezi nakon prve utakmice s Tottenhamom.