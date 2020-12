GORICA NAPUNILA MREŽU OSIJEKA: Bjeličini momci doživjeli katastrofalan poraz i prekinuli sjajan niz

Gorica je razbila Osijek s fantastičnih 4:1 i utvrdila treće mjesto na ljestvici

Gorica je danas na domaćem terenu pobijedila Osijek s 4:1. Strijelci za domaće bili su Dieye (13), Kalik (54, 65) i Mitrović (77), dok je jedini pogodak za goste postigao Mierez (49).

Bio je ovo prvi poraz Osijeka otkako ga je preuzeo Nenad Bjelica koji je dosada ostvario devet pobjeda i dva remija. Gorica je svoju bolju igru u prvom poluvremenu okrunila jednim pgootkom. Špikić je u 13. minuti uputio odličan centaršut s desne strane, udarac Suka Ivušić je uspio odbiti, no samo do Dieyea koji je odbijenu loptu pospremio u mrežu.

Brzinsko izjednačavanje

Početkom nastavka Osijek je stigao do poravnanja nakon nekarakteristične pogreške domaćeg kapetana Kahline koji nije uspio ukrotiti ne pretjerano jak udarac Bočkaja s gotovo 30 metara, a na odbijenu loptu natrčao je Mierez i u 49. minuti poravnao na 1-1.

Tada je na scenu stupio igrač utakmice Anthny Kalik koji je golovima u 54. i 65. minuti usmjerio utakmicu u korist Gorice. Kod prvog gola je vratar Osijeka Ivušić istrčao na gotovo 40 metara od svog gola samo da bi pogodio Kalika. Lopta se odbila u lijevu stranu, no Australac hrvatskih korijena je uspio lobom pogoditi mrežu prije no što se Ivušić vratio među vratnice.

Gorica utvrdila treće mjesto

Drugi pogodak Kalik je postigao nakon što je sa sredine igrališta sam krenuo prema Ivušiću te potom mirno poslao loptu pored gostujućeg čuvara mreže.

Konačnih 4-1 postavio je Mitrović nakon lijepog okomitog proigravanja Babeca.

Ovom pobjedom treća Gorica je došla do 26 bodova, četiri manje, ali i uz dvije utakmice manje od vodećeg Osijeka. Između njih je Dinamo sa 29 bodova i tri utakmice manje.

Prva hrvatska nogometna liga, 15. kolo

Velika gorica, Stadion Radnik, 15.00 sati

Gorica – Osijek 4:1 (Matar 13′, Mierez 49′, Kalik 54′, 65′, Mitrović 77′)

Gorica: Kahlina, Mohammed, Moro, Jovičić, Čabraja, Babec, Kalik, Špikić, Suk, Lovrić, Dieye

Osijek: Ivušić, Silva, Škorić, Majstorović, Jurčević, Vuković, Žaper, Bočkaj, Lopa, Bohar, Mierez

90′ Dvostruka zamjena kod domaćih. Izašli su Matar i Lovrić, a posljednje minute odradit će Dvorneković i Hamad.

87′ Majstorović dobiva žuti karton.

85′ Kalik svoje je mjesto na terenu prepušta Golubickasu.

77′ GOL! Novo vodstvo za Goricu i 4:1! Josip Mitrović je strijelac! Hrvoje Babec odigrao je savršenu loptu u dubinu, Mitrović je primio, zaobišao golmana Ivušića i pogodio za veliko vodstvo!

77' GORICA VODI 4-1!!!

74′ Izmjene rade treneri u oba tima. Kod Gorice iz igre izlati Špikić, a ulazi Mitrović. Kod Osijeka izlazi Bočkaj, a ulazi Mišković.

70′ Pokušao je još jednom Bočkaj iz daljine, Kahlina je uspio to zaustaviti.

65′ GOL! Strijelac za Goricu je ponovno Kalik. Jovičić je pronašao Kalika koji od centra kreće sam na Ivušića i zabija za 3:1.

61′ Zamjena kod Osijeka. Iz igre izlazi Lopa, a ulazi Kleinheisler.

54′ GOL! Gorica je ponovno zabila za vodstvo 2:1. Ivušić je loše ispucao loptu do koje je odmah došao Kalik. On je zabio s 40 metara pod samu gredu i spustila se točno u kut gola. Ispred gol-linije je bio Škorić, no ništa pritom nije mogao učiniti.

49′ GOL! Osijek zabija za izjednačenje. Strijelac je Ramon Mierez. Bočkaj je pucao na gol s više od 25 metara, a lopta se odbila Kahlini od prsa i odbijanac je Mierez zabio u prazan gol za 1:1.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme. Dvije zamjene kod Osijeka: u svlačionici su ostali Jurčević i Vuković, a ušli su Lončar i Jugović. Lončar je sada na poziciji lijevog bočnog.

Prvo poluvrijeme ✅

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme, Gorica protiv Osijeka vodi 1:0.

42′ Umalo je Gorica povela 2:0. Nakon brze akcije pucao je Špikić, ali Ivušić to sjajno brani.

37′ Lovrić i dalje prijeti. Prvo je centaršutom pokušao pronaći Dieyea u kaznenom prostoru gostiju, ali to je očišćeno, a potpom snažno puca s dvadesetak metara, no i to blokiraju braniči Osijeka.

31′ Pokušaj Osječana. Mierez nakon solo akcije puca sa šest metara, ali Kahlina je spreman.

27′ Gorici je u potpunosti pripao početak utakmice. Sada je Špikić dobro pucao, ali Ivušić brani.

17′ Pokušaj Lovrića, najaktivnijeg igrača domaćina u ovom susretu, ali nema promjene rezultata. Gorica je nakon ovog njegovog udarca dobila samo korner.

13' GOOOOL!

13′ GOL Gorica vodi 1:0. Prvo je pucao Suk, a Ivušić to sjajno obranio, no na odbijenu loptu natrčava je stigao Matar Dieye i iz blizine posprema loptu u mrežu.

7′ Osiječani uzvraćaju. Mierez je pronašao Bohara u kaznenom prostoru Gorice, a on dodao Žaperu koju puca s 8 metara, ali je Kahlina sjajno obranio.

6′ Gorica ponovno prijeti. suk je snažnuo pucao s dvadesetak metara, ali to odlazi malo iznad okvira gola.

4′ Velika šansa za Goricu. Moro je opasno pucao glavom nakon kornera, a Silva čisti s gol linije.

1′ Počela je utakmica u Velikoj Gorici. Neki dijelovi terena su u lošem stanju zbog snažne kiše koja je padala posljednjih dana.

Momčad Osijeka, trenutno vodeća ekipa u 1. HNL, u 15. kolu prvenstva gostuje kod trećeplasirane Gorice, najugodnijeg iznenađenja lige.

JOŠ UVIJEK TRAJE ČUDESNA SERIJA NENADA BJELICE: Trener Osijeka ipak pronašao zamjerku momčadi; ‘To je negativna strana priče’

U zadnjoj utakmici protiv Gorice Osijek je u rujnu ove godine slavio 2:1.

Nastavak niza

“Nemam razloga ne biti optimističan s obzirom na naše dosadašnje rezultate. Momčad je jako dobro odgovorila svim zahtjevima, postigla zapažen niz natjecateljskih uspjeha i želimo ga nastaviti i protiv Gorice koje sigurno ima kvalitetu. Nije tamo samo Lovrić opasan, kompaktni su i posloženi u svim linijama. Znamo da je težak izazov pred nama, no naporno ćemo raditi na terenu za pobjedu. Lijepo je da smo i jedni i drugi u vrhu, to je svakako derbi i nadam se da će biti dobra utakmica, rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica za službenu klupsku stranicu.

“Pilj neće biti na raspolaganju jer je zadobio neugodan udarac u ogledu s Varaždinom. Neće biti ni Ercega koji je blizu povratka, ali s njim ne želimo pretjerano riskirati. Od ranije, kao što je poznato, nema Grezde. S druge strane, vraćaju se Jugović i Kleinheisler, vjerujem da ćemo imati dobru startnu postavu kao i kvalitetne alternacije na klupi. Gorica se isto kao i mi voli nadigrati, orijentirani su napadački, pa će to biti otvorena utakmica. Vjerujem da ćemo pobijediti, to nam je svakako cilj”, poručuje strateg Osječana.