GORAN VLAOVIĆ ZA NET.HR NAJAVIO SPEKTAKL U LIGI PRVAKA: ‘Protiv Reala na Santiago Bernabeuu nitko ne može biti favorit’

Na Santigao Bernabeuu večeras nas očekuje pravi spektakl. U prvom susretu osmine finala Real Madrid dočekuje moćni francuski PSG.

Za momčad Zinedina Zidanea ovo je prva od dvije utakmica spasa jer su lošim igrama ispali u polufinalu Kupa Kralja, a u prvenstvu im Barcelona bježi velikih 17 bodova. Jedina šansa za neki trofej ove sezone je osvajanje Lige prvaka, a ogroman zalogaj kraljevsku momčad čeka već večeras.

Osjeti se izostanak Ronaldovog učinka

Što je uzrok slabijih igara Reala kojima su uništili šanse za osvajanje dva trofeja, pitali smo legendarnog napadača Vatrenih, Gorana Vlaovića:



“Činjenica je da je Real Madrid duže vrijeme bio na krilima Ronaldovih igara koje su nažalost izostale u posljednje vrijeme. Zabio je malo golova, tek se nedavno koji put upisao u strijelce, ali ostatak momčadi taj njegov izostanak golova i njegovog fenomenalnog učinka u posljednjim sezonama nije kompenzirao, posebno u napadačkom dijelu. Smatram da je to glavni razlog što su ispali iz Kupa i što loše stoje u utrci za naslov prvaka Španjolske”, rekao nam je Vlaović.

‘Pariz je u boljoj formi’

Hoće li biti kakvih iznenađenja i kako će Zidane i Emery postaviti igru svojih momčadi?

“Mislim da će se dosta kalkulirati. To su momčadi s planetarnim zvijezdama i pitanje je koliko se oni uopće mogu taktički zauzdati od strane trenera. Vjerujem da će ideje obojice trenera biti da se ne zalijeću jer Parizu svakako ne odgovara da izgubi, a Real, pošto nije u nekoj formi, svakako se ne želi dovesti u lošu situaciju već nakon prve utakmice. Vjerojatno će obojica oprezno ući u ovaj dvoboj, ali ponavljam, s obzirom na igrače i stilove nogometa obje momčadi, teško je tako nešto predvidjeti prije utakmice.”

Ima li favorita uopće u ovom dvoboju i tko bi na kraju mogao izaći kao pobjednik?

“Mislim da je Pariz u boljoj formi, ali s obzirom na kvalitetu igrača obje momčadi teško je bilo što prognozirati. Protiv Reala na Santigao Bernbaeuu nitko ne može biti favorit. U svakom slučaju, više sam na strani Reala jer tamo igraju dva hrvatska reprezentativca (Kovačić, Modrić).”

‘Porto se teško pobjeđuje’

Još jedna vrlo zanimljiva utakmica igrat će se na Dragaou između Porta i Liverpoola koji ove sezone ponovno izgleda vrlo moćno napadački, ali obrana i dalje nekako kaska za ostatkom momčadi.

“Liverpool je vrlo napadački nastrojena momčad i normalno je da će njihova obrana patiti s obzirom na to. Tko god da igra u toj obrani redovno imaju problema i mislim da to njihovi razultati najbolje pokazuje. Njihova nogometna ideja je najbolja za navijače, a to je ideja da se zabije gol više pa je Liverpool stoga vrlo atraktivna i privlačna momčad za gledanje. Vjerujem da su kvalitetniji od Porta, međutim Porto je momčad koju se vrlo teško pobjeđuje, a i nemalo puta su pokazali kako znaju iznenaditi i jače protivnike.