GORAN VLAOVIĆ ZA NET.HR KOMENTIRA SUĐENJE DERBIJA: ‘Greške se događaju, problem je jer stalno odlaze u korist određenih momčadi’

Hajduk je u najvećem derbiju hrvatskog nogometnog prvenstva sa 1-0 pobijedio Dinamo na Maksimiru, a jedini gol zabio je Ohandza nakon nesporazuma u obrani između Livakovića i Leškovića. Hajduk je odigrao hrabru utakmicu i teško je reći da je ta pobjeda veliko iznenađenje, ali s obzirom na to da je Dinamo do te utakmice bio neporažen može se reći da je rezultat barem pomalo neočekivan.



‘Greške se prečesto događaju’

A utakmicu su obilježile i brojne sudačke pogreške Tihomira Pejina. Poništen gola Saida, penal za Dinamo i crveni kartona za Lopez, ‘samo’ žuti karton za Doumbiju neki su od takvih primjera. Bez obzira u čiju su korist otišle neke sudačke odluke, bilo ih je previše.

Stoga smo za mišljenje upitali, legendarnog hrvatskog napadača Gorana Vlaovića:

“Nažalost, greške se prečesto događaju u našoj ligi. Gledao sam i neke druge utakmice i čovjek više nije siguran u kojem to sve smjeru ide. Činjenica je da je Hajdukov golman dirao loptu rukom van šesnaesterca. Isto tako, po meni je Dinamu jedanaesterac dosuđen bez potrebe. Igrač nije niti vidio loptu, a mislim da je bio i fauliran tako da… Ali greške su bile i na jednu i na drugu stranu”, rekao nam je Vlaović.

‘Treba više raditi na našim sucima’

Upitali smo ga stoga što misli o uvođenju video tehnologije ili stranih sudaca u HNL, o čemu se sve više priča u posljednje vrijeme:

“Nisam niti za jedno niti za drugo iako, nažalost, dosta toga ne valja pa se to često spominje. Što se tiče video tehnologije, po meni je sasvim dovoljna samo provjera gol linije jer tu zna često biti diskutabilnih situacija, a tu postoje četvri i peti suci koji bi trebali biti od pomoći za sve što se događa u šesnaestercu. Što se tiče stranih sudaca, mislim da bi trebali više raditi na sebi i na našim sucima. Mislim da su zbog te cjelokupne situacije pod prevelikim pritiskom i stresom”, rekao nam je bivši Vatreni pa dodao:

“S jedne su strane pod pritiskom javnosti, s druge strane pod pritiskom onih koji ih delegiraju i određuju hoće li suditi nove utakmice. Zatim su na samoj utakmici po konstantnim pritiskom obje momčadi i njihovih trenera. A sve u smislu stanja kakvo je u našem nogometu već duže vrijeme.”

Začarani krug

Upitali smo ga i što misli pod tim ‘stanjem’?

“Mislim da je to potpuno jasno. Određeni klubovi se favoriziraju u određenim utakmicama i veće se greške konstantno čine u korist nekih momčadi, a to na kraju izaziva rezignaciju ostalih. Suci griješe i u Ligi prvaka i to se jednostavno događa. Ali problem je ako se osjeti da je to uvijek za nekoga, za nečiju stranu i ako se zapravo pomaže većim klubovima…”, rekao nam je Vlaović za kraj.

Dakle može se zaključiti da je zapravo riječ o nekom začaranom krugu – zbog konstantnih sudačkih grešaka u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi suci su pod konstantim pritiskom, a pod tim pritiskom iz kola u kolko čine nove pogreške i evidentno je da su potrebne promjene kako bi se ovo stanje promijenilo.