Brett je Ivaniševića trenirao do 1995. godine

Australski teniski stručnjak Bob Brett, koji je trenirao i hrvatske igrače Gorana Ivaniševića te Marina Čilića, preminuo je u utorak u dobi od 67 godina, a bolovao je od raka, objavio je ATP.

PREMINUO BOB BRETT: Legendarni australski trener umro u 68. godini; s Beckerom je došao do svjetskog vrha, Gorana doveo na drugo mjesto na ATP ljestvici

Prvi velikan kojega je Brett trenirao bio je Nijemac Boris Becker, on je pod Brettovom paskom od studenoga 1987. do veljače 1991. godine osvojio 18 turnira među kojima Wimbledon (1989) US Open (1989) i Australian Open (1991) te je stigao do prvog mjesta na ATP ljestvici.

Pozvao ga na finale

Ubrzo nakon raskida suradnje s Beckerom, Brett je preuzeo treniranje Gorana Ivaniševića s kojim je surađivao do kraja 1995. godine. U tom razdoblju Ivanišević je dva puta stizao do finala Wimbledona, 1992. je izgubio od Andrea Agassija, a 1994. od Petea Samprasa, no s devet osvojenih turnira iz 17 finala stigao je i do drugog mjesta na ATP ljestvici što mu je bio najbolji plasman u karijeri.

Dokaz kako su Ivanišević i Brett ostali u dobrim odnosima je i to što je Ivanišević osigurao Brettu ulaznicu za finale Wimbledona 2001. godine u kojemu je pobjedom protiv Raftera Splićanin ostvario najeći uspjeh u karijeri.

‘Nikad teniski svijet vas neće zaboraviti’

Ivanišević se u utorak na drušrvenim mrežama oprostio od Bretta i istaknuo o kako se velikom treneru radilo.

“Znali smo da će ovo biti teška bitka, ali ipak je šokantno izgubiti te tako mladog! Toliko smo toga dijelili, i dobrog i lošeg, a ti si me najviše naučio u karijeri. Vaše nasljeđe i dalje će živjeti vječno jer teniski svijet nikada neće zaboraviti kakva ste nevjerojatna osoba i trener bili. Iskrena sućut najmilijima”, napisao je Ivanišević.