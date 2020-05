WOLFSBURG SLAVIO NA KRILIMA SJAJNOG HRVATA: U ogromnoj pobjedi Vukova zabio je svoje prve golove u Bundesligi

Nogometaši njemačkog Wolfsburga u 28. kolu Bundeslige pobijedili su Bayer Leverkusen 4:1. Strijelac golova za 1:0 i 4:0 je bio hrvatski branič Marin Pongračić.

Pongračić, koji je u siječnju stigao u Wolfsburg iz Salzburga, postigao je prvi i četvrti pogodak za svoju momčad, a oba na gotovo identičan način, snažnim udarcem glavom s pet metara nakon ubačaja Arnolda iz slobodnog udarca s desne strane. Prvi pogodak Pongračić je postigao u 43., a drugi u 75. minuti. Bili su to njegovi prvi golovi u Bundesligi u karijeri.

Njegov pogodak za 1:0 možete vidjeti OVDJE, a za 4:0 OVDJE.

Marin Pongračić Scores firs Bundesliga Goal! Tucking away the head from a beautifully delivered free kick from Max Maximilian Arnold! 1-0 Wolfsburg! pic.twitter.com/DNBzNU5C0p

— Eliot Ben-Ner (@247Itailafutbol) May 26, 2020