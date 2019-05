GLAVNI ČOVJEK LOKOMOTIVE O RAZOČARAVAJUĆOJ SEZONI I RAZLAZU S MAMIĆEM: ‘Mi smo i dalje prijatelji, bio sam mu dva puta u Međugorju’

Najgore u zadnjih pet godina

Iza Lokomotive nije pretjerano uspješna sezona u domaćem prvenstvu. Uoči same završnice i posljednja tri kola, Lokosi se nalaze na šestom mjestu ljestvice, a u posljednjih pet sezona uvijek je bila najmanje peta.

S obzirom na rezultat postavljaju se pitanja oko budućnosti trenera Gorana Tomića. No, njegova je pozicija sigurna – jamči prvi čovjek kluba s Kajzerice Božidar Šikić.

‘Tomić je iskren, ušao je u posao otvorenoga srca, ozbiljno i pošteno radi. Mi smo jesenas igrali odlično, podignuli smo letvicu jako visoko i očito nismo moglo to sve skupa pratiti. Prvi koji to nisu mogli pratiti su igrači. Svakome od njih, kada su dolazili kod nas, kazao sam da je Lokomotiva klub u kojemu neće zarađivati veliku lovu, ali da je on odskočna daska za nešto drugo’, rekao je Šikić za Večernji list.

Trenerska pozicija sigurna

U klubu priznaju da to nije rezultat kojemu su se nadali, no Šikić kaže da neće raditi velike promjene pa će Lokosi u sljedeću sezonu ući s istim licem na klupi.

‘Tomić ostaje sigurno. On je apsolutno amnestiran od bilo kakve krivnje. Rezultat je ispod očekivanja, a ja sam bio uvjeren da ćemo biti bez problema među prva četiri. Očito se sve urušilo na proljeće. Međutim, mi smo i dalje stabilan klub, s puno mladih igrača, odličnom školom… Naši juniori su među prva tri u Hrvatskoj i u finalu Kupa, pioniri su uvjerljivo prvi u Hrvatskoj, sa 16 bodova više od Hajduka, 22 više od Dinama’, jasan je Šikić.

‘S Mamićem je sve u redu’

Mnogo pažnje privlači odnos Dinama i Lokomotive, kao i Zdravka Mamića i Šikića. Razlaz je navodno počeo kada je Lokomotiva podržala Tomislava Svetinu u izboru za predsjednika ZNS-a, a Dinamo nije.

‘To je miješanje krušaka i jabuka. Ja sam pet puta objasnio zašto sam stao na Svetininu stranu; zato što smo se već prije bili dogovorili da će Svetina biti predsjednik ZNS-a kao predstavnik Dinama. To je odluka koju smo svi potpisali. I onda je Dinamo preko noći promijenio svoga kandidata’, kaže Svetina, koji tvrdi da je i dalje u dobrom odnosu s Mamićem.

‘Razišli smo se tu u mišljenjima. No, mi smo i dalje prijatelji, bio sam kod njega dva puta u Međugorju, i dalje međusobno dobro funkcioniramo’, jasan je prvi čovjek Lokomotive.