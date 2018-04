GIGI JE BIO BIJESAN I REVOLTIRAN, A ONDA MU JE PRIŠAO RONALDO: Ovo je Buffonova reakcija prema čovjeku koji ga je izbacio iz LP-a

Dok je davao izjave za novinare iza Buffona se odjednom stvorio čovjek koji ga je izbacio iz Lige prvaka

BUFFON SE NIJE SUZDRŽAVAO NAKON DRAMATIČNE UTAKMICE: ‘Sudac nema srce, nego kantu za smeće’

MATEO BEUSAN USTVRDIO O NAJKOMENTIRANIJOJ SITUACIJI LIGE PRVAKA: ‘Mislim da je sudac pogriješio’

Cristiano Ronaldo bio je strijelac odlučujućeg pogotka u nevjerojatnoj utakmici u kojoj je Juventus imao produžetke u džepu nadoknadivši čak tri gola zaostatka iz prve utakmice.



Sudac Oliver dosudio je najstrožu kaznu za Real u trećoj minuti sudačke nadoknade, a Portugalac je bio siguran s bijele točke te je tako svoju momčad odveo u polufinale Lige prvaka osmu sezonu zaredom.

‘Sudac je izmislio penal’

Naravno, Gianluigi Buffon je bio bijesan nakon utakmice. Navodni prekršaj Benatije nad Vazquezom dogodio se točno pred njegovim očima, a legendarni talijanski vratar uvjeren je kako se nije radilo o prekršaju za najstrožu kaznu:

“Sudac je izmislio penal, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubojica, životinja”, govorio je nakon utakmice Gigi.

Davajući tako izjave novinarima, u jednom trenutku pored Buffona se našao Ronaldo, potapšao Gigija po leđima, a ovaj se odmah okrenuo i zagrlio Portugalca

Lijepa, sportska gesta od Ronalda, ali još je vrijednija s Buffonove strane s obzirom na činjenicu da je on taj koji je izgubio na takav nepravedan i okrutan način. Obojica zaslužuju veliki pljesak!