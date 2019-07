GENIJALNI ZLATAN OPET UNIŠTIO INTERNET: Bocnuo legendarnog Nijemaca kao rijetko tko i nasmijao sve do suza

— Seen on @MLS Snapchat —@Ibra_official on @BSchweinsteiger:

„Deutsche Maschine! My friend you are looking sharp for being 50 years old.“ 🤣#mademyday #zlatan #ibrahimovic #schweinsteiger #mls pic.twitter.com/Kt9CR2YqeS

— Kick TheBall (@Kick_TheBall) July 31, 2019