Francuski velikan u srijedu je, poprilično neočekivano, otpustio svojeg trenera Thomasa Tuchela, njemačkog stručnjaka koji je prošle sezone pariški klub uveo u prvo finale Lige prvaka u njegovoj povijesti.

POTRES U PSG-U, NEYMAR I MBAPPE OSTALI BEZ TRENERA: Tuchel iznenada dobio otkaz, a već se zna i nasljednik

PSG je trenutno treći u ligi i pomalo je iznenađujuć ovaj otkaz jer stigao je nakon velike 4:0 pobjede nad Strasbourgom. No, prethodno je bilo problema jer PSG je remizirao s Lilleom i poražen je od Lyona, a riječ je o izravnim konkurentima za naslov. Tuchel je imao uspješnu kampanju i u Ligi prvaka, kvalificirao se za nokaut fazu i ždrijeb mu je donio sraz s Barcelonom u osmini finala.

Nije mu bilo ugodno

Dan prije otkaza Tuchel je dao intervju za njemački Sport 1 u kojem se požalio na “političku prirodu” svojeg posla pa se počelo nagađati da je otpušten upravo zbog tih riječi.

“Da budem potpuno iskren, tijekom prvih šest mjeseci rekao sam sebi: ‘Jesam li još uvijek menadžer ili sam političar u sportu, ministar sporta? Gdje je sada moja uloga menadžera u takvom klubu? Rekao sam sebi: samo želim trenirati. Mislim da sam zato postao trener i zato i dalje jesam, mogu se naći bilo gdje. Bilo gdje gdje postoji pola terena za trening i DVD uređaj za snimanje video zapisa. Ja volim nogomet i to zadovoljstvo mogu dobiti na mnogo načina kao menadžer. Ponekad je to vrlo lako, ponekad je to veliki izazov, jer klub poput PSG-a ima niz utjecaja, osim fokusiranog interesa momčadi … Volim samo nogomet. A u ovakvom klubu nije uvijek samo nogomet”, rekao je Tuchel.

Bild piše da Tuchel sada želi otići u Englesku i trenirati neki klub u Premierligi.